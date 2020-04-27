2020-04-27T09:14:03+03:00
Общество

При покупке билета на поезд томичи теперь обязаны указывать контактные данные

Кроме того, введена новая схема рассадки пассажиров в вагонах
Алиса Селезнева
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Пандемия COVID-19 заставила железнодорожников изменить правила перевозки пассажиров.Пандемия COVID-19 заставила железнодорожников изменить правила перевозки пассажиров.Фото: Из открытых источников
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В начале апреля приказом Минтранса внесены изменения в "Правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом». Согласно им, начиная с 23 апреля все пассажиры при оформлении проездного документа в кассе АО "ФПК", на сайте ОАО "РЖД" или с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам" должны указывать свои контактные данные (номер мобильного телефона или адрес электронной почты), куда будут приходить уведомления о возможных изменениях в графике движения поезда, на который куплен билет. Услуга информирования пассажиров о корректировках в движении поездов бесплатна и адресна.

- Ранее пассажир мог оставлять свои контактные данные для оперативного информирования о корректировках в расписании движения поездов дальнего следования только по желанию. Теперь данная норма закреплена на законодательном уровне. - говорится в сообщении пресс-службы ОАО «РЖД».

Кроме того, в целях противодействия распространения коронавирусной инфекции, временно на поездах дальнего следования введена новая схема рассадки пассажиров в вагонах, позволяющая сохранить рекомендованную социальную дистанцию.

- В купейных вагонах будет размещаться не более двух пассажиров в купе, в плацкартных – не более трех в одном отсеке. Однако если пассажиры едут семьей либо в одном заказе единовременно оформляются места для 4 пассажиров и более, на них новые правила рассадки распространяться не будут. При оформлении проездных документов в вагоны с местами для сидения схема рассадки пассажиров зависит от их конфигурации – 2+2 или 3+2. В двухместном ряду пассажир занимает место у окна, в трехместном – один пассажир у окна и один – у прохода (средний ряд остается свободным). - говорится в сообщении, размещённом на сайте РЖД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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