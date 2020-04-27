2020-04-27T08:48:25+03:00
Происшествия

Томичка лишилась 700 тыс. рублей, дважды поверив мошенникам

Женщина хотела заработать на колебаниях курса валют
Алиса Селезнева
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Доверчивая томичка дважды стала жертвой мошенников.Доверчивая томичка дважды стала жертвой мошенников.Фото: из открытых источников
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В УМВД России по Томской области поступило заявление о хищении денежных средств, принадлежащих томичке, 1961 года рождения.

По предварительным данным, потерпевшей на сотовый телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником финансовой организации и предложил дополнительный заработок на колебании курса валют. Гражданка ответила, что в этом ничего не понимает. Но звонивший заверил, что понимать ничего и не нужно, от нее требуется только финансовое участие. Более часа мужчина убеждал женщину, в итоге она согласилась. Под диктовку незнакомца женщина перевела со своей карты на его электронный кошелек 15 000 рублей.

-На следующий день потерпевшей позвонила женщина, которая представилась специалистом финансовой организации и объяснила, что для хорошего заработка на курсе валют, необходимо вложить больше денег. Томичка, ответила, что у нее нет денег, так как она недавно стала жертвой мошенников на 500 000 рублей, на что «специалист», посочувствовав, ответила, что это как раз удобный случай заработать деньги и рассчитаться с долгами. Звонившая уговорила жертву установить специальное приложение на мобильный телефон и взять в банке кредит. Потерпевшая все это выполнила, и перевела по указанным реквизитам 85 000 рублей - сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Через некоторое время «специалист» снова позвонила женщине и убедила открыть кредитную карту, с которой потерпевшая перевела 100 000 рублей на электронный кошелек. Через некоторое время томичка стала подозревать, что снова стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Сумма ущерба от последнего «развода» составила 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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