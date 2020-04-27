Томичей приглашают почтить память героев войны участием во флешмобе #ДНКПобеды

27 Апр 2020 2020-04-27T08:24:25+03:00

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Участникам флешмоба #ДНКПобеды предлагается сгенерировать с помощью специального сервиса аватар, составленный из фотографий героев Великой Отечественной войны, и поделиться изображением в социальных сетях.

- Идея флешмоба появилась после отмены акции «Бессмертный полк» в этом году. Мы решили найти альтернативный вариант, чтобы любой человек мог выразить свою благодарность участникам войны, — говорит один из авторов и разработчиков проекта, резидент бизнес-инкубатора ТПУ Александр Погожев.

Для создания портрета нужно загрузить свою фотографию в сервис на сайте и нажать на кнопку генерации. Алгоритм составит изображение из фотографий участников войны. На каждом полученном портрете будет выгравирована надпись #ДНКПобеды. Для функционирования сервиса разработчики собрали фотографии из открытых источников и архивов университета.

- Каждый из нас живет сегодня благодаря героям, которые сражались и погибли на фронтах Великой Отечественной войны. Мы — их потомки не только в смысле семейного родства, но и хранители памяти о подвиге, о том, какой ценой завоевана мирная жизнь. Все мы — носители «ДНК Победы, — объясняют идею создатели проекта.

Полученным изображением пользователям предлагают поделиться в социальных сетях, используя хэштеги #ДНКПобеды #бессмертныйполкдома #тпу и #РоссияПомнит75.

ИСТОЧНИК KP.RU