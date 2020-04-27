2020-04-27T08:02:34+03:00
Общество

Томский госуниверситет вошел в топ-5 российских вузов по количеству онлайн-курсов

На них сегодня обучаются более пяти тысяч иногородних студентов
Алиса Селезнева
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ТГУ - один из лидеров дистанционного образования.ТГУ - один из лидеров дистанционного образования.Фото: из открытых источников
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ТГУ вошел в пятёрку российских университетов – лидеров по созданию массовых онлайн- курсов (МООК). Их востребованность в условиях дистанционного обучения из-за коронавируса резко возросла. На курсах ТГУ сейчас обучаются студенты 40 российских вузов и трех колледжей – более 5 тысяч учащихся. Количество новых пользователей постоянно растёт. - сообщает пресс-служба университета.

– После перевода студентов на дистанционное обучение Минобрнауки РФ опубликовало список 700 онлайн-курсов от ведущих российских вузов, доступных на полностью бесплатной основе. В этот реестр вошли 74 онлайн-курса ТГУ. Общее число студентов, направленных на онлайн-курсы ТГУ вузами, которые включили наши МООКи в свои образовательные программы, более 5100. – говорит Виктория Дубровская, директор ИДО ТГУ.

Сейчас на МООК ТГУ в рамках сетевого партнёрства учатся студенты 40 технических, классических и профильных вузов, среди них - университеты Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Саратова, Нижнего Новгорода, Красноярска и других городов.

В обычных условиях услуги по сетевому договору предоставляются на платной основе, но с учётом сложившейся ситуации томская "альма матер" пошла навстречу другим вузам и работает с их студентами бесплатно.

Самым популярным онлайн-курсом от ТГУ у университетов-партнеров является «Русский язык как инструмент успешной коммуникации». на втором месте – традиционный для аспирантов курс «Педагогика и психология высшей школы». На третьем месте – «Психодиагностика».

ИСТОЧНИК KP.RU

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