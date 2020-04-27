Томский госуниверситет вошел в топ-5 российских вузов по количеству онлайн-курсов
ТГУ вошел в пятёрку российских университетов – лидеров по созданию массовых онлайн- курсов (МООК). Их востребованность в условиях дистанционного обучения из-за коронавируса резко возросла. На курсах ТГУ сейчас обучаются студенты 40 российских вузов и трех колледжей – более 5 тысяч учащихся. Количество новых пользователей постоянно растёт. - сообщает пресс-служба университета.
– После перевода студентов на дистанционное обучение Минобрнауки РФ опубликовало список 700 онлайн-курсов от ведущих российских вузов, доступных на полностью бесплатной основе. В этот реестр вошли 74 онлайн-курса ТГУ. Общее число студентов, направленных на онлайн-курсы ТГУ вузами, которые включили наши МООКи в свои образовательные программы, более 5100. – говорит Виктория Дубровская, директор ИДО ТГУ.
Сейчас на МООК ТГУ в рамках сетевого партнёрства учатся студенты 40 технических, классических и профильных вузов, среди них - университеты Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Саратова, Нижнего Новгорода, Красноярска и других городов.
В обычных условиях услуги по сетевому договору предоставляются на платной основе, но с учётом сложившейся ситуации томская "альма матер" пошла навстречу другим вузам и работает с их студентами бесплатно.
Самым популярным онлайн-курсом от ТГУ у университетов-партнеров является «Русский язык как инструмент успешной коммуникации». на втором месте – традиционный для аспирантов курс «Педагогика и психология высшей школы». На третьем месте – «Психодиагностика».
ИСТОЧНИК KP.RU