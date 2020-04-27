2020-04-27T07:35:27+03:00
Происшествия

При столкновении грузовика и легковушки в Томской области пострадали четыре человека

Они доставлены с травмами в больницу
Алиса Селезнева
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фото: УМВД России по Томской областифото: УМВД России по Томской областиФото: из открытых источников
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Авария произошла в субботу, 25 апреля около 12 часов 20 минут, в городе Асино на улице Мичурина, 6/12.

- По предварительной информации, автомобиль ГАЗ-5201 выехал на перекресток с второстепенной дороги и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21051. В результате происшествия 40-летний мужчина-водитель «Жигулей» и три пассажира этого транспортного средства, в том числе 15-летняя девочка, с травмами доставлены в медицинское учреждение. – сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Госавтоинспекция напоминает, что каждый водитель должен выбирать такую скорость движения, чтобы она не превышала установленного ограничения. При этом необходимо учитывать интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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