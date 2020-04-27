2020-04-27T07:10:09+03:00
Здоровье

Благотворительный фонд им. Алёны Петровой объявил срочный сбор для маленькой томички

Восьмилетней Кате требуется 2,5 миллиона рублей на лечение в Санкт-Петербурге
Елена Реутова
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Кате Жогло нужна помощь неравнодушных томичейКате Жогло нужна помощь неравнодушных томичейФото: из открытых источников
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У второклассницы Кати Жогло обнаружили агрессивную опухоль головного мозга. Операция пока не возможна. Спасти девочку может только протонная терапия, но в Томске ее не проводят.

Врачи в ОКБ обзванивали все медицинское сообщество, чтобы как можно скорее отправить девочку на облучение. К сожалению, детские федеральные центры, которые работаю в системе ОМС, приостановили прием новых пациентов из-за COVID-19, там есть контактные больные, и все они на карантине.

Единственный центр, который согласился принять Катю - клинический центре протонной терапии при Медицинском Институте имени Сергея Березина в Санкт-Петербурге. Цена лечения 2 500 000 рублей.

- Катя не может ждать, если не приступить немедленно к лечению, можно упустить время и потерять надежду на выздоровление. У молодых родителей нет столько средств, они в шоке от всей ситуации. Все складывается не в пользу ребенка, этот вирус попутал планы и у многих наших пациентов. Нужна ваша помощь! Каждый из нас, просто каждый может помочь девочке! – говорится на сайте Фонда.

Подробнее о том, как помочь девочке – на сайте Фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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