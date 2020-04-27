Первый льготный заем выдала микрокредитная компания Томской области

27 Апр 2020 2020-04-27T07:11:57+03:00

Заемные средства можно использовать на выплату зарплат и налогов, на аренду помещений. Фото: из открытых источников

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Заем в сумме 500 тысяч рублей выдан фондом «Микрокредитная компания содействия развитию субъектов малого и среднего предпринимательства Томской области». Его получателем стала одна из организаций, включенных в реестр субъектов МСП.

Как сообщил директор фонда Егор Беляев, заем предоставлен по льготной ставке – 6% годовых. Такие ставки предлагаются компаниям из наиболее пострадавших от пандемии отраслей, а также организациям, реализующим приоритетные проекты на территории региона. Сейчас на рассмотрении находятся еще 30 заявок на получение льготных займов. Компаниям предлагаются займы от 50 тыс. до 3 млн рублей с упрощенным порядком подачи документов, гибким графиком погашения и с отсрочкой по выплате основного долга на 6 месяцев. При этом заем на инвестиционные цели может достигать 5 млн рублей.

Программы микрофинансирования направлены на поддержку предпринимателей, которым необходимы средства на сырье, материалы, оборудование, на выплату зарплат, арендных платежей. Основное их преимущество в том, что микрозаймы могут получить не только производители товаров и услуг, но и те, кто работает в сфере культуры, образования, гостиничного бизнеса, общественного питания, бытовых услуг, спорта и туризма.

Получить информацию о выдаче льготных микрозаймов в Томской области можно на горячей линии Фонда развития бизнеса по телефону (3822) 901-000.

ИСТОЧНИК KP.RU