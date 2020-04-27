2020-04-27T06:21:02+03:00
75 лет Великой Победы

Памятные стелы в честь героев-томичей устанавливают в Ленинском районе Томска

«Звезды героев» появятся по четырем адресам
Елена Реутова
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Благодаря стелам томичи смогут узнать о подвигах героевБлагодаря стелам томичи смогут узнать о подвигах героевФото: Из открытых источников
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Памятные стелы со звездой в честь томичей - Героев Советского Союза и воинских формирований, которые комплектовались в Томске, начали устанавливать в Ленинском районе Томска. «Звезды героев» появятся по четырем адресам: ул. 79-Гв.Дивизии (на пересечении с проспектом Мира), ул. Василия Смирнова (по условным адресам Барнаульская, 7 и Смирнова, 36), ул. Леонида Говорова (возле дома по ул. Говорова, 46). Предварительно перед установкой «Звезд Героев» был наведен порядок на прилегающей территории: убран случайный мусор, вычищены газоны, сформированы деревья и кустарники, ликвидированы незаконные рекламные конструкции.

- Установка «Звезд героев» - это дань памяти нашим землякам, павшим на полях сражений. Мы расположили стелы на общественных пространствах, рядом с образовательными учреждениями. Чтобы молодое поколение томичей знало о том, где и как воевали их прадеды, - отметил мэр Томска Иван Кляйн.

Всего в Томске ко Дню Победы в Великой Отечественной войне будет установлена 21 стела: в Ленинском район - 4 звезды, в Советском – 6 звезд, в Кировском – 4 звезды, в Октябрьском - 7 звезд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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