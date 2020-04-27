2020-04-27T05:48:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Лечащих врачей тяжелых пациентов будут консультировать специалисты Томской ОКБ

В респираторном госпитале будут проводить виртуальные медицинские обходы
Елена Реутова
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К лечению тяжелых пациентов привлечены лучшие врачиК лечению тяжелых пациентов привлечены лучшие врачиФото: из открытых источников
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Для лечения тяжелых пациентов респираторного госпиталя МСЧ №2, куда госпитализируются больные с коронавирусом, будут привлечены лучшие специалисты. В том числе онлайн. Виртуальные консультации для лечащих врачей проводят специалисты Томской областной клинической больницы. После изучения историй болезни, поступающих по закрытому каналу, узкие специалисты оценивают текущее состояние пациента и при необходимости корректируют план его лечения.

- Такие консультации не редкость в медицинской практике. Но ежедневные виртуальные обходы введены для нашего госпиталя специально, так как мы работаем с серьезной инфекцией и должны быть соблюдены санитарные нормы, - прокомментировал главный врач МСЧ № 2 Томска Алексей Михленко.

Такой формат позволяет проводить также и консилиумы врачей. В виртуальном обходе принимают участие начальник департамента здравоохранения Томской области Александр Холопов и его заместитель Сергей Дмитриев, главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии, заведующий кафедрой анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии Сибирского государственного медицинского университета Михаил Шписман.

ИСТОЧНИК KP.RU

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