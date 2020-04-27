Без холодной воды во вторник останется больше десяти домов в районе Телецентра в Томске

27 Апр 2020 2020-04-27T05:37:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 28 апреля, с 9 до 22 часов холодное водоснабжение будет отсутствовать по нескольким адресам в районе Телецентра: - Ул. Партизанская, 1а, 3а, 5; - Ул. Пушкина, 25а, 25в, 27, 27а, 27б; - Пер. Пушкина, 6, 8, 8 стр.1, 3, 5; - Ул. Яковлева, 2/1. Отключение связано с проведением восстановительных работ на сетях. ООО «Томскводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит томичей произвести запасы воды заблаговременно.

ИСТОЧНИК KP.RU