Нуждающимся пенсионерам в Томской области передадут 20 тысяч продуктовых наборов

27 Апр 2020 2020-04-27T05:05:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Добровольцы передадут 20 тысяч продуктовых наборов нуждающимся пенсионерам во всех муниципальных образованиях региона. Получить такую помощь могут жители Томской области старше 65 лет, находящиеся на социальном обслуживании на дому, получающие минимальную пенсию, а также инвалиды I и II групп старше 65 лет.

Организатором акции выступил областной волонтерский штаб всероссийской акции взаимопомощи «Мы Вместе» по оказанию помощи пожилым людям в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

- Региональный волонтерский штаб в Томской области успешно работает уже месяц. За этот период волонтерами было отработано более 650 заявок от пожилых томичей по доставке продуктов и лекарств на возмездной основе. В настоящий момент на сайте мывместе2020.рф в нашем регионе зарегистрировались свыше 700 волонтеров, которые с этой недели активно подключились к благотворительной акции «Продуктовая помощь, - рассказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Томской области Сергей Шаляпин.

Отмечается, что в состав продуктового набора входят крупы, макароны, растительное масло, мыло, чай, печенье, мука, сахар, консервированные горошек и кукуруза.

ИСТОЧНИК KP.RU