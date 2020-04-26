Коронавирус в Томске, последние новости на 27 апреля 2020 года: число пациентов с COVID-19 в регионе достигло 67

26 Апр 2020 2020-04-26T21:00:58+03:00

С учетом вахтовиков, вернувшихся из Республики Алтай, в Томской области 69 случаев заболевания COVID-19 Фото: из открытых источников

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Томской области на 27 апреля 2020 года

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На сегодня, 27 апреля, в Томской области зафиксировано 67 случаев COVID-19. Из них один – в воскресенье. В региональном оперштабе уточнили, что новый диагноз подтвержден у гражданина, ранее контактировавшего с заболевшим. Пациент чувствует себя хорошо, изолирован под контроль врачей.

Семь ранее заболевших жителей региона выздоровели, их повторные ПЦР-тесты показали отрицательный результат на COVID-19. Четверо выписаны из стационаров. У троих болезнь протекала бессимптомно, они находились в самоизоляции. Общее число выздоровевших томичей достигло 11.

На сегодняшний день 38 больных проходят лечение в стационарах. Как и вчера, пять из них подключены к аппаратам ИВЛ, остальные находятся на самоизоляции, их состояние удовлетворительное, симптомов заболевания не имеют.

В обсерваторе на 14-дневном карантине 59 человек, заболевших нет.

За сутки в Томской области взято на исследование 311 ПЦР-тестов, всего с начала тестирования проведено 13 834 исследования.

ИСТОЧНИК KP.RU