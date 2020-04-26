Коронавирус в Томске, последние новости на 27 апреля 2020 года: число пациентов с COVID-19 в регионе достигло 67
На сегодня, 27 апреля, в Томской области зафиксировано 67 случаев COVID-19. Из них один – в воскресенье. В региональном оперштабе уточнили, что новый диагноз подтвержден у гражданина, ранее контактировавшего с заболевшим. Пациент чувствует себя хорошо, изолирован под контроль врачей.
Семь ранее заболевших жителей региона выздоровели, их повторные ПЦР-тесты показали отрицательный результат на COVID-19. Четверо выписаны из стационаров. У троих болезнь протекала бессимптомно, они находились в самоизоляции. Общее число выздоровевших томичей достигло 11.
На сегодняшний день 38 больных проходят лечение в стационарах. Как и вчера, пять из них подключены к аппаратам ИВЛ, остальные находятся на самоизоляции, их состояние удовлетворительное, симптомов заболевания не имеют.
В обсерваторе на 14-дневном карантине 59 человек, заболевших нет.
За сутки в Томской области взято на исследование 311 ПЦР-тестов, всего с начала тестирования проведено 13 834 исследования.
ИСТОЧНИК KP.RU