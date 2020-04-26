2020-04-26T14:35:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Въезд и выезд из Томской области ограничат с 27 апреля

Покидать регион теперь можно только по служебным делам или крайней необходимости
Елена Реутова
Поделиться:
Комментарии: comments2
Для того, чтобы покинуть регион понадобится веский поводДля того, чтобы покинуть регион понадобится веский поводФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

С понедельника вступят в силу ограничения на въезд и выезд из Томской области. Такое решение озвучил сегодня региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции. Покидать регион можно только по причинам, связанным со служебной или производственной деятельностью либо по крайней необходимости.

В соответствии с режимами повышенной готовности и полной самоизоляции, которые действуют в Томской области, движение автомобильным транспортом между регионами ограничено. С завтрашнего дня, 27 апреля, на постах при въезде в Томск автомобилисты будут обязаны обосновать свое передвижение, предъявив соответствующие служебные задания или документы, подтверждающие необходимость срочного выезда за пределы Томской области (либо въезда в регион), связанные с личными обстоятельствами.

Напомним, с 20 апреля Томская область приостановила межрегиональные автобусные пассажирские перевозки. Ряд регионов Сибири ввел либо готовится ввести двухнедельную изоляцию по месту прибытия или в обсерваторе для всех иногородних.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Въезд и выезд из Томской области ограничат с 27 апреля
Коронавирус в Томске: выявлен еще один новый случай заражения COVID-19
Резервный респираторный госпиталь откроется на базе клиник СибГМУ в Томске
В год юбилея Победы 50 тыс. деревьев высадят в Томской области в память о павших земляках
В Томской области значительно выросло производство сметаны, текстиля и бетона
Коронавирус в Томске, последние новости на 26 апреля 2020 года: число пациентов с COVID-19 в регионе достигло 67
Коронавирус в Томске: стало известно о 7 новых случаях заражения COVID-19
Озеро Щучье в Томском районе возвращено в федеральную собственность
Врач-токсиколог: противостоять эпидемии коронавируса поможет здоровый образ жизни и занятия спортом
Родителям томских подростков расскажут, как справиться со стрессом
Коронавирус в Томске, последние новости на 25 апреля 2020 года: число пациентов с COVID-19 в регионе достигло 66
Сергей Жвачкин: "Только за последнюю неделю мы вывезли из-за рубежа 104 жителя региона"
Грозы и шквалистый ветер ожидаются в субботу в Томске
В Томской области более 600 человек пострадали от клещей за прошлую неделю