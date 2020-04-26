Въезд и выезд из Томской области ограничат с 27 апреля

26 Апр 2020 2020-04-26T14:35:08+03:00

Для того, чтобы покинуть регион понадобится веский повод Фото: из открытых источников

Покидать регион теперь можно только по служебным делам или крайней необходимости

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С понедельника вступят в силу ограничения на въезд и выезд из Томской области. Такое решение озвучил сегодня региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции. Покидать регион можно только по причинам, связанным со служебной или производственной деятельностью либо по крайней необходимости.

В соответствии с режимами повышенной готовности и полной самоизоляции, которые действуют в Томской области, движение автомобильным транспортом между регионами ограничено. С завтрашнего дня, 27 апреля, на постах при въезде в Томск автомобилисты будут обязаны обосновать свое передвижение, предъявив соответствующие служебные задания или документы, подтверждающие необходимость срочного выезда за пределы Томской области (либо въезда в регион), связанные с личными обстоятельствами.

Напомним, с 20 апреля Томская область приостановила межрегиональные автобусные пассажирские перевозки. Ряд регионов Сибири ввел либо готовится ввести двухнедельную изоляцию по месту прибытия или в обсерваторе для всех иногородних.

ИСТОЧНИК KP.RU