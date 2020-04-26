2020-04-26T06:40:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Резервный респираторный госпиталь откроется на базе клиник СибГМУ в Томске

Он будет готов к приему пациентов через две недели
Алиса Селезнева
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Респираторный госпиталь разместится в новом корпусе клиникРеспираторный госпиталь разместится в новом корпусе клиникФото: из открытых источников
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Резервный респираторный госпиталь для пациентов Томской области, заболевших коронавирусной инфекцией, или с подозрением на COVID-19 будет развернут на базе клиник Сибирского государственного медицинского университета. – сообщила в воскресенье прес-служба региональной администрации.

Ранее сообщалось, что председатель правительства России Михаил Мишустин поддержал предложение губернатора Томской области Сергея Жвачкина, включив клиники СибГМУ в перечень федеральных медицинских центров, которые с 14 мая будут перепрофилированы в респираторные госпитали для нужд регионов.

Резервный респираторный госпиталь в Томске будет развернут в новом семиэтажном корпусе клиник СибГМУ по проспекту Ленина, 4/1 . Объект может полноценно функционировать, не сообщаясь с другими подразделениями университета.

-Мы разворачиваем еще один резервный госпиталь, чтобы быть готовыми к любым сценариям развития эпидемии, Через две недели откроем его на базе нового корпуса клиник СибГМУ, который мы построили пять лет назад. Госпиталь будет оснащен всем необходимым оборудованием, в нем будут работать врачи одного из лучших в стране медицинских университетов. – сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин

Наш университет полностью готов выполнить задачу, которую перед нами поставили губернатор и правительство, С первых дней эпидемии наши доктора и студенты в работе - дежурят по скорой, работают на горячих линиях, на базе университета развернут штаб ОНФ и движение «Волонтёры-медики», помогающее одиноким пожилым людям. - подчеркнула ректор СибГМУ, сопредседатель томского регионального штаба ОНФ Ольга Кобякова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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