В год юбилея Победы 50 тыс. деревьев высадят в Томской области в память о павших земляках

26 Апр 2020 2020-04-26T06:13:16+03:00

27 миллионов деревьев станут живыми памятниками тем, кто погиб за Победу. Фото: из открытых источников

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В годовщину 75-летия Победы Всероссийское добровольческое движение «Волонтёры Победы» выступило с инициативой — высадить по всей стране 27 миллионов деревьев, создав живой памятник каждому из погибших в годы войны советских граждан.

Международная акция получила название «Сад памяти». Изначально предполагалось, что высадка саженцев будет происходить в российских городах и селах в виде массовых мероприятий. Однако в условиях режима всеобщей самоизоляции и угрозы распространения коронавирусной инфекции организаторы акции были вынуждены скорректировать формат ее проведения.

Они предлагают всем, кто проживает в частном доме или находится на даче, посадить дерево в память о погибшем родственнике или земляке у себя на участке, поддержав акцию в соцсетях с хештегом #СадПамятиДома. Затем участникам нужно нанести точку высадки на интерактивную карту на сайте садпамяти2020.рф, а фоторепортажи с рассказами о тех, кому посвящено дерево, – разместить на своих страничках в соцсетях.

Тем у кого нет возможности посадить дерево на участке, организаторы предлагают выкладывать в соцсетях фото поделок, рисунков, аппликаций по тематике акции также с хештегом #СадПамятиДома. В процессе совместного творчества у родителей будет еще одна возможность рассказать детям о героях Великой войны, их прадедушках, прабабушках, истории и традициях своей семьи.

- В лесничествах Томской области продолжатся плановые работы по лесовосстановлению в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». В их рамках, силами работников лесного хозяйства и волонтеров «Сады памяти» будут разбиты во всех районах Томской области. Всего будет высажено 50 тысяч саженцев кустарников, хвойных и лиственных деревьев. Каждое высаженное дерево станет символом жизни, отданной за Родину, нашей благодарности за мир, завоеванный такой великой ценой. - сообщает пресс-служба областной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU