В Томской области значительно выросло производство сметаны, текстиля и бетона

26 Апр 2020 2020-04-26T05:31:33+03:00

Текстильное производство выросло в регионе втрое, благодаря ажиотажному спросу на маски. Фото: из открытых источников

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Согласно данным Томскстата, объемы промышленного производства в регионе в январе-марте 2020 года увеличились на 2.4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее позитивную динамику продемонстрировали обрабатывающие отрасли (рост составил 11.4%), организация сбора и утилизации отходов (+16.7%).

В сырьевом секторе в текущем году значительно – на 38, 1% - возросла добыча песка природного, газа природного и попутного – на 1.3%, но зато на 4,5 % сократилась добыча нефти сырой.

Производство пищевых продуктов, если сравнить начало 2019 и 2020 годов, возросло в регионе на 29.0%. Томские производители выпустили сметаны больше на 65.4%; молока – на 8.9%; изделий колбасных, включая изделия колбасные для детского питания – на 5.0%.

- В то же время сократилось производство масла сливочного на 21.5%; сыров – на 9.8%; свинины, кроме субпродуктов – на 6.6%; изделий хлебобулочных недлительного хранения – на 3.9%; творога – на 2.0%; кондитерских изделий – на 1.8%. – говорится в сообщении.

Производство напитков сократилось на 7.1%. Уменьшилось производство пива, а производство напитков безалкогольных увеличилось на 5.9%.

Производство готовых металлических изделий увеличилось на 31.8%. Рекордный рост показало производство текстильных изделий – оно увеличилось в 3 раза, по сравнению с предыдущим годом.

Снижение объемов статистика зафиксировала в производстве пиломатериалов лиственных пород - сокращение здесь составило 15.4%. А вот производство шпона для фанеры подросло на 32.3%

Почти на треть (27,2%) в Томской области сократилось производство компьютеров, электронных и оптических изделий. Одновременно с этим на 51,7 %увеличился выпуск инструмента и приборов для измерения. Производство растворов строительных снизилось на 67.4%, зато выросло производство бетона, готового для заливки (товарного бетона) на 46.1%.

ИСТОЧНИК KP.RU