Коронавирус в Томске, последние новости на 26 апреля 2020 года: число пациентов с COVID-19 в регионе достигло 66

25 Апр 2020 2020-04-25T21:00:12+03:00

С учетом вахтовиков, вернувшихся из Республики Алтай, в Томской области 68 случаев заболевания COVID-19 Фото: из открытых источников

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Томской области на 26 апреля 2020 года

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На сегодня, 26 апреля, в Томской области зафиксировано 66 случаев COVID-19. Из них 7 – в субботу. Один случай – «привозной» из Москвы, у двоих контакты устанавливают эпидемиологи, четверо – из цепочки контактов с ранее заболевшими.

В медико-санитарную часть № 2 Томска госпитализированы три пациента: у двоих пневмония, один в группе риска с сопутствующим хроническим заболеванием. Остальные находятся на самоизоляции, симптомов заболевания не имеют.

Об этом сообщил заместитель руководителя регионального оперативного штаба, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев.

На сегодняшний день 39 больных проходят лечение в стационарах, пять из них подключены к аппаратам ИВЛ, остальные находятся на самоизоляции, их состояние удовлетворительное, симптомов заболевания не имеют.

В обсерваторе на 14-дневном карантине 57 человек, заболевших нет.

За сутки в Томской области взято на исследование 486 ПЦР-тестов, всего с начала тестирования проведено 13523 исследования.

В Томской области зарегистрировано 66 случаев заболевания коронавирусом, четверо выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU