2020-04-25T07:11:52+03:00
Общество

Озеро Щучье в Томском районе возвращено в федеральную собственность

Суд удовлетворил иск межрайонной природоохранной прокуратуры
Антонина Ленская
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Жители микрорайона Северный Парк любят свое озеро и даже занимаются его очисткой.Жители микрорайона Северный Парк любят свое озеро и даже занимаются его очисткой.Фото: из открытых источников
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По иску Томской межрайонной природоохранной прокуратуры в федеральную собственность возвращено озеро Щучье, расположенное вблизи села Тимирязевское. В релизе ведомства говорится:

«Установлено, что для строительства транспортной развязки администрацией Томского района незаконно образован и передан департаменту капитального строительства администрации города Томска в постоянное (бессрочное) пользование земельный участок, включающий принадлежащее РФ озеро Щучье с акваторией площадью 2,3 гектара. Администрация города оформила этот участок в муниципальную собственность. При этом проект строительства предусматривал засыпку озера вдоль береговой линии камнями, что привело бы к частичному уничтожению водного объекта».

В суд было направлено исковое заявление о признании незаконным образования этого земельного участка (в части включения в его границы озера Щучье), а также об истребовании занятой водным объектом территории из незаконного владения. Исковые требования прокурора судом удовлетворены. В настоящее время озеро возвращено в собственность Российской Федерации. Ущерб водному объекту не причинен, отметили в прокуратуре.

Напомним, в августе 2019 года в ходе выездного совещания по реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» губернатор Томской области Сергей Жвачкин оценил благоустройство микрорайона Северный Парк (Заречное сельское поселение). В ГК «Карьероуправление», которая занимается его застройкой, сообщили о намерении обустроить зону отдыха на берегу местного водоема. «Здесь озеро Щучье, очень живописное место. Здесь мы планируем парк ретро-автомобилей, скейт-парк и большую детскую площадку. Мы хотели обустроить еще и само озеро, но оно в федеральной собственности», – рассказала гендиректор компании Екатерина Собканюк.

Глава региона дал поручение своим заместителям проработать этот вопрос и подготовить план обустройства озера. Он также добавил, что необходимо выполнить его зарыбление: «Если оно Щучье, то запустите туда малька, чтобы была рыба. Раньше мы это все засыпали, а сейчас это наши «фишки». Надо их подчеркивать, чтобы люди сюда приходили отдыхать и зоны отдыха были», – сказал губернатор.

Таким образом, решение прокуратуры идет вразрез с планами застройщика, одобренными областной властью. Получить комментарии заинтересованных сторон пока не представилось возможным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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