Врач-токсиколог: противостоять эпидемии коронавируса поможет здоровый образ жизни и занятия спортом

25 Апр 2020 2020-04-25T05:52:46+03:00

А употребление алкоголя во время самоизоляции может спровоцировать бытовые конфликты

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Заведующая отделением токсикологии Томской областной клинической больницы, главный внештатный специалист-токсиколог областного департамента здравоохранения Светлана Порошинская рассказала томичам, что поможет противостоять эпидемии коронавируса.

Она уверена, что употребление алкоголя во время самоизоляции может спровоцировать бытовые конфликты.

- Чем опасно употребление алкоголя в условиях самоизоляции: сейчас люди «на взводе», а, как известно, под влиянием алкоголя раздражение и вспыльчивость усиливаются, - говорит врач-токсиколог.

Когда наступает первая степень опьянения, люди «растормаживаются», утрачивают самоконтроль, что ведет к нарушению режима самоизоляции. Люди начинают выяснять отношения, следствием чего зачастую становятся бытовые травмы с вызовом полиции и скорой медицинской помощи.

- Поэтому рекомендую в условиях самоизоляции отказаться от употребления алкоголя, соблюдать режим дня, правила питания и, насколько это возможно в домашних условиях, заниматься спортом, - сказала Светлана Порошинская.

ИСТОЧНИК KP.RU