Родителям томских подростков расскажут, как справиться со стрессом

25 Апр 2020 2020-04-25T04:57:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 25 апреля, в 14.00 Национальный институт защиты детства (г. Москва) проведет вебинар, посвященный психологической поддержке родителей подростков.

Специалисты расскажут, что такое родительский стресс и как с ним справляться, что делать «если что-то идет не так» во взаимоотношениях родителей с подростком. В ходе вебинара рассмотрят цепочки родительских страхов, их влияние на решение ситуаций, понятие родительского ресурса. Родителям дадут рекомендации, как организовать самоподдержку и заботу о себе, как регулировать собственное эмоциональное состояние.

Для участия в вебинаре необходимо зарегистрироваться по ссылке. Участие в вебинаре бесплатное. Родителям, зарегистрировавшимся на вебинар, будет доступна запись серии вебинаров Национального института защиты детства.

Национальный институт защиты детства является одной из ведущих российских социально ориентированных НКО, активно взаимодействующих с Департаментом по вопросам семьи и детей Томской области.

Проект «Курс выживания для подростков, их родителей и тех, кто рядом» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Проект направлен на поддержку родителей, имеющих детей подросткового возраста, на обучение подростков навыкам распознания своего эмоционального состояния и реагирования на него.

В настоящее время проект реализуется в онлайн-формате.

ИСТОЧНИК KP.RU