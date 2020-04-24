2020-04-24T21:00:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске, последние новости на 25 апреля 2020 года: число пациентов с COVID-19 в регионе достигло 59

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Томской области на 25 апреля 2020 года
Елена Реутова
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С учетом вахтовиков, вернувшихся из Республики Алтай, в Томской области 61 случай заболевания COVID-19С учетом вахтовиков, вернувшихся из Республики Алтай, в Томской области 61 случай заболевания COVID-19Фото: из открытых источников
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На сегодня, 25 апреля, в Томской области зарегистрировано 59 подтвержденных диагнозов COVID-19. Всего под наблюдением врачей находится 2 156 человек, из них 680 вернувшихся из-за рубежа.

Из 59 заболевших четверо выздоровели и сняты с наблюдения, 39 находятся в стационарах (в том числе, четверо тяжелых, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких). 16 человек не имеют симптомов и находятся на самоизоляции с ежедневным медицинским контролем.

С начала пандемии в Томской области взято 13 тысяч ПЦР-тестов, исследованием которых сегодня занимаются семь лабораторий в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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