Коронавирус в Томске, последние новости на 25 апреля 2020 года: число пациентов с COVID-19 в регионе достигло 59
На сегодня, 25 апреля, в Томской области зарегистрировано 59 подтвержденных диагнозов COVID-19. Всего под наблюдением врачей находится 2 156 человек, из них 680 вернувшихся из-за рубежа.
Из 59 заболевших четверо выздоровели и сняты с наблюдения, 39 находятся в стационарах (в том числе, четверо тяжелых, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких). 16 человек не имеют симптомов и находятся на самоизоляции с ежедневным медицинским контролем.
С начала пандемии в Томской области взято 13 тысяч ПЦР-тестов, исследованием которых сегодня занимаются семь лабораторий в регионе.
ИСТОЧНИК KP.RU