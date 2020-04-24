2020-04-24T15:58:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Сергей Жвачкин: "Только за последнюю неделю мы вывезли из-за рубежа 104 жителя региона"

308 жителей Томской области ждут возвращения из 51 страны
Елена Реутова
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Жители Томской области остаются в 51 стране мираЖители Томской области остаются в 51 стране мираФото: из открытых источников
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На сегодняшний день в 51 стране мира остаются 308 жителей региона.

- Только за последнюю неделю мы вывезли из-за рубежа 104 жителя региона, – рассказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Поражаюсь многим людям: две трети из них уехали за границу уже во время эпидемии, причем многие - с детьми.

В целом, как отметил глава региона, ситуация в области контролируемая и стабильная. И это не случайность, а результат большой системной работы медиков, правоохранительных органов, органов власти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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