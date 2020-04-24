2020-04-24T11:23:16+03:00
Умный город

Британские школьники изучают природу Севера по фильмам томских ученых

Ученые ТГУ приняли участие в благотворительном британском образовательном проекте, посвященном Арктике и северным территориям
ИГОРЬ ТЮРИН
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Сибирские ученые рассказывают английским детям о своем краеСибирские ученые рассказывают английским детям о своем краеФото: из открытых источников
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Ученые Томского госуниверситете приняли участие в благотворительном британском образовательном проекте, посвященном Арктике и северным территориям. Исследователи сняли два видеофильма, в которых рассказывают детям о тайге, реке Обь и людях, живущих в Сибири. Приглашения для участия в проекте ученым ТГУ поступило от всемирно известного путешественника Дэвида Хемплемана Адамса.

– Съемки, посвященные Сибири, были сделаны в рамках проекта детской благотворительной организации Wicked Weather Watch (WWW), организатором которой является Хемплеман Адамс, – говорит директор Центра международного сотрудничества ТГУ Ольга Шадуйко. – Суть проекта – рассказать о том, что такое Арктика и Север, как живут люди на этих территориях, насколько эти территории меняются и почему их нужно беречь. Приглашение к участию в проекте поступило ученому ТГУ и Университета Шэффилда Терри Каллагану, научному руководителю сети SecNet ТГУ, который является одним из попечителей этой детской благотворительной организации.

Исследователи решили, что рассказ о Сибири лучше вести не в студии, а в естественных природных условиях, поэтому материал для мини-фильмов набирали в ходе большой экспедиции по реке Обь. Съемку вел видеооператор управления информационной политики ТГУ Дмитрий Гуреев.

Тема первого фильма – русская тайга. Доцент Биологического института ТГУ Ирина Волкова объясняет, что такое бореальный лес и в чем его решающая роль в смягчении последствий изменения климата. Терри Каллаган, который является одним из самых признанных исследователей Севера и Арктики, посвятил свой рассказ Оби – самой протяженной реки не только Сибири, но и всей России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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