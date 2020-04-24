2020-04-24T10:29:17+03:00
Общество

Полицейский патруль предотвратил крупный пожар в Михайловской роще Томска

Возгорание в одном из любимых мест отдыха горожан удалось быстро локализовать
Алиса Селезнева
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Бдительность полицейских спасла Михайловскую рощу.Бдительность полицейских спасла Михайловскую рощу.Фото: из открытых источников
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Как сообщила пресс-служба регионального главка МВД, сотрудники батальона ППС по Октябрьскому району г. Томска младшие сержанты Антон Пустовойтов и Артем Соколов, патрулируя территорию Михайловской рощи, заметили дым. Полицейские незамедлительно направились к месту происшествия.

- Обнаружив возгорание и оценив ситуацию, что своими силами пожар не локализовать, патрульные незамедлительно передали информацию в дежурную часть и противопожарную службу, и оставались на месте происшествия до прибытия пожарно-спасательного подразделения. - говорится в сообщении.

Благодаря грамотным действиям стражей порядка пожар был вовремя локализован, площадь возгорания составила 450 квадратных метров. Пострадавших нет.

Михайловская роща.Елена Реутова

ИСТОЧНИК KP.RU

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