Полицейский патруль предотвратил крупный пожар в Михайловской роще Томска

24 Апр 2020 2020-04-24T10:29:17+03:00

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Как сообщила пресс-служба регионального главка МВД, сотрудники батальона ППС по Октябрьскому району г. Томска младшие сержанты Антон Пустовойтов и Артем Соколов, патрулируя территорию Михайловской рощи, заметили дым. Полицейские незамедлительно направились к месту происшествия.

- Обнаружив возгорание и оценив ситуацию, что своими силами пожар не локализовать, патрульные незамедлительно передали информацию в дежурную часть и противопожарную службу, и оставались на месте происшествия до прибытия пожарно-спасательного подразделения. - говорится в сообщении.

Благодаря грамотным действиям стражей порядка пожар был вовремя локализован, площадь возгорания составила 450 квадратных метров. Пострадавших нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.tomsk.kp.ru/video/embed/775199" frameborder="0"></iframe> Михайловская роща.Елена Реутова

ИСТОЧНИК KP.RU