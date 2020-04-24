Полицейский патруль предотвратил крупный пожар в Михайловской роще Томска
Как сообщила пресс-служба регионального главка МВД, сотрудники батальона ППС по Октябрьскому району г. Томска младшие сержанты Антон Пустовойтов и Артем Соколов, патрулируя территорию Михайловской рощи, заметили дым. Полицейские незамедлительно направились к месту происшествия.
- Обнаружив возгорание и оценив ситуацию, что своими силами пожар не локализовать, патрульные незамедлительно передали информацию в дежурную часть и противопожарную службу, и оставались на месте происшествия до прибытия пожарно-спасательного подразделения. - говорится в сообщении.
Благодаря грамотным действиям стражей порядка пожар был вовремя локализован, площадь возгорания составила 450 квадратных метров. Пострадавших нет.
Михайловская роща.Елена Реутова
ИСТОЧНИК KP.RU