Томский лицей при ТПУ вошел в топ-20 лучших школ России

24 Апр 2020 2020-04-24T10:00:53+03:00

Выпускники Лицея при ТПУ успешно поступают в лучшие вузы России. Фото: из открытых источников

Изменить размер текста: A A

Лицей при Томском политехническом университете занял 18-е место в списке лучших школ России по конкурентоспособности выпускников, составленном рейтинговым агентством RAEX (РАЭКС-Аналитика). В перечне лучших образовательных учреждений Сибирского федерального округа по данному показателю лицей занял вторую строчку – сообщила в пятницу пресс-служба ТПУ.

-Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) составило ежегодный топ-100 школ, чьи ученики наиболее успешно поступают в лучшие вузы России. В список вошли школы из 26 субъектов России, ровно половина (50) из них — из Москвы и Подмосковья. Томская область представлена в рейтинге тремя школами. Лучший результат — 18-е место — у Лицея при ТПУ. – говорится в сообщении.

Кроме того, во второй раз были опубликованы списки лучших школ по каждому федеральному округу. Лицей при ТПУ занимает второе место в рейтинге по Сибирскому федеральном округу.

«Рейтинги позволили выявить школы, имеющие особую значимость для своих макрорегионов как крупнейшие центры подготовки интеллектуальной элиты. Благодаря высокому уровню подготовки выпускники этих школ имеют возможность поступать в лучшие университеты страны», — комментирует исполнительный директор направления «Рейтинги университетов» RAEX Алексей Ходырев.

Также RAEX впервые опубликовало рейтинг школ, наиболее эффективно готовящих учащихся к поступлению в вузы по направлениям подготовки: «Экономика и управление», «Технические, естественнонаучные направления и точные науки», «Социальные и гуманитарные направления» и «Медицина». В список вошли школы, чьи выпускники наиболее успешно поступают в топ-50 университетов России из рейтинга RAEX на направления соответствующего профиля.

Лицей при ТПУ в данном перечне стал девятым в сфере «Технические, естественнонаучные направления и точные науки».

При составлении рейтингов RAEX использовалась эксклюзивная информация о приемных кампаниях, предоставленная агентству ведущими отечественными вузами. При расчете рейтингов была обработана информация более чем о 190 тыс. выпускников из 18 тыс. школ, зачисленных в лучшие российские вузы в 2018 и 2019 годах.

Напомним, в 2019 году Лицей при ТПУ стал базовой школой Российской академии наук.

ИСТОЧНИК KP.RU