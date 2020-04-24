2020-04-24T09:31:13+03:00
Общество

В Томской области выдан первый ипотечный кредит под 6,5% годовых

По новой льготной госпрограмме можно приобрести жилье на первичном рынке
Антонина Ленская
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В связи с угрозой коронавируса банки предлагают оформление ипотеки в режиме онлайнВ связи с угрозой коронавируса банки предлагают оформление ипотеки в режиме онлайнФото: из открытых источников
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В Правительство РФ внесен проект постановления о реализации государственной программы льготной ипотеки под 6,5% годовых. Программа включает кредиты, выданные с 17 апреля по 1 ноября 2020 года; ставка по кредиту составляет до 6,5% и распространяется на весь срок; первоначальный взнос составляет не менее 20%; цель кредитования – жилье в новостройке.

Таким образом, федеральная власть приступила к юридическому оформлению снижения ставок по индивидуальному жилищному кредитованию до уровня не более 6,5% годовых. Напомним, что льготную ипотеку наряду с комплексом других мер предложил ввести президент России Владимир Путин. Целью является поддержка строительной отрасли в условиях ограничений, вызванных распространением коронавирусной инфекции. 23 апреля глава государства утвердил соответствующий перечень поручений Правительству РФ.

Распоряжение будет действовать с понедельника, 27 апреля, сообщил о старте льготной ипотеки профильный вице-премьер Марат Хуснуллин. Граждане РФ смогут получить ипотечные кредиты на покупку жилья на первичном рынке в размере до 3 млн руб., а в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях – до 8 млн руб.

Как уже сообщалось, на днях ряд российских банков объявил о заблаговременном присоединении к программе государственного субсидирования ипотеки. Свои услуги предлагают, в частности, ПАО Сбербанк, Банк ДОМ.РФ, Альфа-Банк, Банк ВТБ, Промсвязьбанк, «Открытие» и др. При этом кредитные организации могут устанавливать ставку ниже, чем заявлено в госпрограмме.

В Томской области первый ипотечный кредит в рамках новой программы выдал Банк ВТБ: клиент получил заем на покупку жилья у одного из томских застройщиков на сумму 2,8 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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