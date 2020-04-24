Шесть поселков в Томской области чуть не сгорели от лесных пожаров и палов травы

24 Апр 2020 2020-04-24T09:14:05+03:00

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Всего за сутки, с 23 на 24 апреля, пожарно-спасательные подразделения Томской области выполнили 100 оперативных выездов, 68 из которых пришлись на тушение сухой травы, охваченной огнем на общей площади более 300 гектаров.

- В шести случаях огонь угрожал населенным пунктам Томской области. Усугубляли ситуацию сильные порывы ветра. Лишь благодаря оперативному реагированию пожарно-спасательных подразделений, лесопожарных формирований и помощи местного населения поселки удалось отстоять от огня», — сообщает региональное управление МЧС.

Так ,например, горящую траву и лесной массив у села Тавлы Зырянского района в течение шести часов тушили более 25 человек с помощью 8 единиц техники. Площадь пожара там составила 250 тысяч квадратных метров. Аналогичные ресурсы были задействованы, чтобы отстоять от огня село Громышовка Зырянского района, где огнем было охвачено 300 тысяч квадратных метров.

Вблизи деревни Нагорный Иштан Томского района пожарные и местное население бились с огнем восемь часов. 12 единиц техники и 38 человек были задействованы в ликвидации пала на окраине деревни Малое Протопопово Томского района. В течение восьми часов пожар был ликвидирован на площади 150 тысяч квадратных метров.

На тушение сухой травы и леса у деревни Конинино потребовалось 12 часов, у деревни Коломино Томского района — более 5 часов. Площади пожаров там составили 200 и 300 тысяч квадратных метров соответственно.

В ведомстве отмечают, что для оперативного реагирования на складывающуюся обстановку во всех пожарно-спасательных подразделениях города Томска и нескольких районов области в расчеты введена резервная техника, весь личный состав переведен на усиленный режим работы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tomsk.kp.ru/video/embed/775147" frameborder="0"></iframe> Шегарка пожар.Елена Реутова

- Только в областном центре за минувшие сутки пожарные защитили от огня более десятка жилых домов. Спасатели работают на пределе своих возможностей, сейчас ни в одной пожарной части не увидишь пожарную технику, вся она находится на выездах, — сообщил начальник службы пожаротушения регионального главка МЧС Иван Дмитриев.

Областная комиссия по ЧС призывает жителей региона соблюдать требования пожарной безопасности — не разводить костры и не поджигать сухую траву, не бросать на землю непотушенные сигареты. В жаркую и ветреную погоду даже самое незначительное возгорание может привести к крупному пожару с трагическими последствиями.

ИСТОЧНИК KP.RU