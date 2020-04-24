На томских кладбищах продолжается генеральная уборка после зимы

24 Апр 2020 2020-04-24T08:32:01+03:00

С них вывозят мусор и листву, проводят противоклещевую обработку территорий

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С начала апреля на всех 14 муниципальных кладбищах Томска бригадами обслуживающих организаций, подрядчиками и социальными партнерами ведутся благоустроительные работы.

С территорий кладбищ собирают и вывозят мусор, листву, сломанные ветки, распиливают упавшие деревья.

В преддверии Дня Победы, особое внимание уделяется приведению в порядок военно-мемориальных комплексов и мест захоронений Героев Советского Союза, участников и ветеранов Великой Отечественной Войны.

- На этой неделе «Служба городских кладбищ» собственными силами провела уборку на военно-мемориальном комплексе на кладбище в мкр. Сосновый бор в районе психиатрической больницы. В годы войны здесь располагался специализированный эвакогоспиталь № 3616, где одновременно находилось 170-180 раненых солдат. Аналогичная работа ведется на Северном кладбище в районе железнодорожного вокзала Томск-II. Здесь похоронены известные ученые Томска, военнослужащие, в том числе, Герои Советского Союза - Семен Сухин и Африкан Вотинов. – сообщает пресс-служба мэрии.

На кладбище Бактин ООО «Томский похоронный дом» заканчивает работы по монтажу мемориального комплекса, посвященного 75-летию Победы. Это подарок от данной компании родному городу. Компания «Белый Ангел» на кладбище в с.Тимирязевское приводит в порядок могилы детей, эвакуированных в Томск из блокадного Ленинграда, а также установленный в память о них монумент.

На территории всех кладбищ продолжается противоклещевая обработка. Во вторник подрядчик департамента дорожной деятельности и благоустройства провел соотвествующие работы на Южном мемориальном кладбище, в среду - на кладбищах в мкр. Сосновый бор, Спичфабрика, в районе вокзала Томск-II, в селе Тимирязевском. Кладбище Бактин планируют обработать от клещей на следующей неделе.

Напомним, в период действия режима полной самоизоляции городские кладбища закрыты для посещения томичей. Однако захоронения ведутся в обычном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU