Томские пасечники приступили к весеннему медосбору
В этом году пасечники в Томской области, благодаря установившейся теплой погоде, на неделю раньше привычных сроков начали весенний медосбор.
- Зимовка пчел прошла хорошо, пчеловоды уже выставили ульи на пасеках и приступили к весеннему медосбору. В настоящее время начали цвести первоцветы — верба, ива, мать-и-мачеха. - сообщили областном обществе пчеловодов.
В преддверии сезона Аграрным центром Томской области совместно с областным департаментом по социально-экономическому развитию села, был составлен Единый региональный реестр пчеловодов. В него включена информация о 624 зарегистрированных пчеловодах из 15 муниципальных образований области, отражены данные о месте нахождения пасек, данные ветеринарных паспортов и количество имеющихся пчелосемей.
Теперь местные сельхозпроизводители смогут учитывать размещение пасек при работах на полях весной и летом. Это позволит соблюдать культуру опыления растений, улучшит работу профилактике отравлений медоносных пчел пестицидами. Кроме того, реестр позволит повысить прозрачность рынка меда для властных структур и покупателей полезной сладости.
ИСТОЧНИК KP.RU