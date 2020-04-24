2020-04-24T08:01:30+03:00
Общество

Томские пасечники приступили к весеннему медосбору

Всего в регионе в настоящее время зарегистрировано 624 пчеловода
Алиса Селезнева
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Пасечники уже вывозят улья на поля.Пасечники уже вывозят улья на поля.Фото: из открытых источников
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В этом году пасечники в Томской области, благодаря установившейся теплой погоде, на неделю раньше привычных сроков начали весенний медосбор.

- Зимовка пчел прошла хорошо, пчеловоды уже выставили ульи на пасеках и приступили к весеннему медосбору. В настоящее время начали цвести первоцветы — верба, ива, мать-и-мачеха. - сообщили областном обществе пчеловодов.

В преддверии сезона Аграрным центром Томской области совместно с областным департаментом по социально-экономическому развитию села, был составлен Единый региональный реестр пчеловодов. В него включена информация о 624 зарегистрированных пчеловодах из 15 муниципальных образований области, отражены данные о месте нахождения пасек, данные ветеринарных паспортов и количество имеющихся пчелосемей.

Теперь местные сельхозпроизводители смогут учитывать размещение пасек при работах на полях весной и летом. Это позволит соблюдать культуру опыления растений, улучшит работу профилактике отравлений медоносных пчел пестицидами. Кроме того, реестр позволит повысить прозрачность рынка меда для властных структур и покупателей полезной сладости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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