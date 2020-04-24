2020-04-24T07:41:55+03:00
Общество

Три тысячи томских студентов приняли участие в «Цифровом диктанте-2020»

Эта акция призвана проверить знания россиян в сфере информационных технологий
Алиса Селезнева
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Томские студенты показали хороший уровень цифровых знаний.Томские студенты показали хороший уровень цифровых знаний.Фото: из открытых источников
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На днях стали известны итоги всероссийской образовательной акции по определению уровня цифровой грамотности «Цифровой диктант», организованной РОЦИТ, Microsoft, при поддержке Координационного центра доменов .RU и .РФ. В этом году акция состоялась во второй раз и собрала в восемь раз больше участников, чем в 2019 году. В общей сложности, свои знания в сфере информационных технологий проверили свыше 330 тысяч россиян разных возрастов, в том числе, 2983 студента томских техникумов и колледжей.

- Задания диктанта предназначались для двух возрастных категорий (подростки 14-17 лет и взрослые 18 лет и старше) и были разделены на четыре смысловых блока: основы цифрового потребления (различные устройства, программы и приложения), цифровые компетенции (работа с интернетом, соцсетями и другими онлайн-сервисами), цифровая безопасность и инновационные технологии (искусственный интеллект и интернет вещей). Среднее значение уровня цифровых компетенций участников акции составило 7,4 балла из 10 возможных. – сообщает пресс-служба областной администрации.

Лучше всего пользователи проявили свои знания в области цифровой безопасности, где среднее значение уровня составило 8,57 балла. При этом у подростков 14-17 лет эксперты отметили дефицит навыков в обнаружении компьютерных вирусов, у взрослых — в области борьбы с угрозами конфиденциальности и целостности информации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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