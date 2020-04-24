Бывшая сотрудница отдела опеки в Томске обвиняется в присвоении 1,7 миллиона рублей

24 Апр 2020 2020-04-24T07:18:09+03:00

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Бывшая сотрудница отдела опеки и попечительства Ленинского района города Томска обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч 4 ст.160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия в обязанности обвиняемой входило расходование денежных средств недееспособных граждан, находившихся на стационарном лечении в Томской клинической психиатрической больнице, в их интересах. В период с мая по ноябрь 2018 года обвиняемая похитила часть денежных средств, полученных ею с банковских счетов граждан. Размер причиненного ущерба превысил 1,7 млн. руб.

Прокуратура Ленинского района Томска утвердила обвинительное заключение. Дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU