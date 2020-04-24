2020-04-24T06:40:31+03:00
Недвижимость

Отключение домов от отопления начнется сегодня в Томске

В ближайшие дни стартует ремонтная кампания на тепловых сетях областного центра
Елена Реутова
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Батареи в квартирах томичей скоро станут прохладнымиБатареи в квартирах томичей скоро станут прохладнымиФото: из открытых источников
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В пятницу, 24 апреля, компания «ТомскРТС» приступит к отключению домов города от отопления. Это будет сделано в соответствии с Распоряжением администрации Томска.

- «ТомскРТС» готова к переводу оборудования на летний режим работы. Отключение отопления в домах будет производиться поэтапно – сначала управляющие организации перекроют подачу тепла в обслуживаемые ими дома, затем по мере снижения нагрузки на источники оборудование теплосетей будет выводиться из работы. Это позволит сохранить нормативный гидравлический режим и продолжить поставку горячей воды в дома томичей, - рассказал заместитель генерального директора, главный инженер АО «ТомскРТС» Владимир Бондарюк.

Также в ближайшее время стартует летняя ремонтная кампания на тепловых сетях города. Однако еще до ее начала, специалисты АО «ТомскРТС» приступили к замене переходов тепловых сетей под проезжими частями автодорог, которые в этом году планируется заасфальтировать. С начала апреля специалисты заменили уже пять переходов под улицами Косарева и Елизаровых, на следующей неделе стартуют работы по замене перехода тепловой сети под улицей Елизаровых в районе улицы Шевченко.

Всего за время ремонтного сезона планируется отремонтировать более 600 километров теплосетей и около 200 объектов теплосетевого хозяйства – перекачивающих насосных станций, центральных тепловых и контрольно-распределительных пунктов. Более девяти километров теплосетей будут капитально отремонтированы и реконструированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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