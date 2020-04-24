2020-04-24T06:27:33+03:00
Общество

Томичи смогли вернуться из Вьетнама благодаря волонтерам акции #МыВместе

Всего домой благодаря их вмешательству вернулись около 30 россиян
Елена Реутова
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Дополнительно 30 человек смогли попасть на рейс из ВьетнамаДополнительно 30 человек смогли попасть на рейс из ВьетнамаФото: из открытых источников
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Около 30 из 149 человек, прибывших рейсом из Камрани, изначально не могли попасть на него из-за несовпадения региона постоянного проживания и региона прибытия.

- Я и члены моей семьи 6 апреля должны были вылететь в Новосибирск, но рейс отменили. Наконец 20 апреля все же появился рейс, на который могли попасть только жители Новосибирска и Новосибирской области. Так как мы из Магадана, мы туда попасть не могли, – рассказала одна из пассажирок рейса Ирина Савинова.

О проблемах российских туристов волонтеры узнали от владелицы рекламного агентства во Вьетнаме Анны Лось.

- Анна связалась с волонтерским штабом #МыВместе и рассказала о российских туристах из Омской, Кемеровской, Магаданской, Томской областей, которые долгое время не могли вылететь из Вьетнама. Она не один год помогает российским туристам и сейчас, в период введенных из-за пандемии ограничений, ее помощь особенно нужна, – отметил заместитель руководителя Бюро расследований ОНФ Валерий Горюханов.

Волонтерский штаб составил список граждан, проживающих в разных регионах РФ, которые хотели вылететь из Вьетнама рейсом в Новосибирск, и обратился к региональным властям с просьбой посодействовать возвращению туристов. В результате взаимодействия дипломатов, региональных органов власти и волонтеров около 30 россиян вместе с другими пассажирами – жителями Новосибирской области 20 апреля прибыли в аэропорт Толмачево. Часть из них под контролем властей своих регионов покинула Новосибирскую область, остальные направлены на обсервацию.

После отмены рейсов возвращение домой стало проблематичным Фото: из открытых источников

После отмены рейсов возвращение домой стало проблематичнымФото: из открытых источников

У многих заканчивались деньги Фото: из открытых источников

У многих заканчивались деньгиФото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

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