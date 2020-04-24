2020-04-24T05:35:11+03:00
Происшествия

Томич лишился 27 тысяч рублей, попавшись на уловку мошенников

Преступники убедили мужчину, что цифры на обороте карты обозначают номер отделение банка
Елена Реутова
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Сотрудники полиции призывают томичей быть внимательными, и не разглашать данные картыСотрудники полиции призывают томичей быть внимательными, и не разглашать данные картыФото: из открытых источников
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По предварительным данным, потерпевшему, мужчине 1971 года рождения, на сотовый телефон поступил звонок с номера с номера телефона, начинающегося на «+7495…». В ходе разговора неизвестный представился работником службы безопасности банка, и сообщил, что была зафиксирована попытка несанкционированного списания денежных средств с банковской карты на сумму 5 000 рублей. Злоумышленник сказал, что банковская карта заблокирована, и чтобы получить к ней доступ, необходимо назвать номер договора, либо номер банковской карты.

Номера договора у мужчины под рукой не оказалось, он решил продиктовать номер банковской карты. Далее «сотрудник банка» попросил назвать номер отделения банка, в котором была выпущена карта, и пояснил, что данный трёхзначный номер якобы находится на оборотной стороне. Следуя указаниям мошенника, гражданин продиктовал специальный код безопасности банковской карты, состоящий из трёх цифр, после чего обнаружил списание денежных средств в сумме более 27 000 рублей. Мошенник пояснил, что данные денежные средства переведены на резервный счёт банка и в скором времени будут возвращены, после чего положил трубку. Спустя некоторое время мужчина обратился в отделение банка, где узнал, что стал жертвой мошенников.

По данному факту следственным подразделением возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

УМВД России по Томской области рекомендует не отвечать звонки, поступающие с номеров, начинающихся на +7495…. или +7499…. Если «работник банка» по телефону просит сообщить номер банковской карты, код на обратной стороне карты, смс-пароли и коды, поступившие на телефон, – Не верьте, это мошенники! Помните, сотрудники банков никогда не просят предоставить данные сведения.

Мошенники Томск.Елена Реутова

ИСТОЧНИК KP.RU

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