2020-04-24T05:08:49+03:00
Экономика

Налог для самозанятых в Томской области начнет действовать с 1 июля

В условиях пандемии коронавируса он поможет снизить нагрузку на малый бизнес
Елена Реутова
Поделиться:
Самозанятые смогут выйти из тениСамозанятые смогут выйти из тениФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

С 1 июля 2020 года в Томской области начнет действовать налог на профессиональный доход.

- Специальный налоговый режим подойдет предпринимателям, которые оказывают платные услуги без привлечения наемных работников. Такая система позволит снизить налоговую и административную нагрузку на малый бизнес. Это особенно актуально в ситуации, когда бизнес испытывает сложности в связи с пандемией коронавируса, — отметил заместитель губернатора Томской области по экономике Андрей Антонов.

Для физических лиц налог составит 4% от полученного дохода, а для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — 6%. При этом физлица будут освобождены от уплаты страховых взносов. Если годовой доход самозанятого достигает 2,4 млн рублей в год, то такая схема налогообложения не применяется.

Налог для самозанятых будет просчитываться автоматически в бесплатном мобильном приложении Федеральной налоговой службы «Мой налог». Данный механизм освобождает предпринимателей от обязанности предоставлять отчетность в налоговые органы и приобретать контрольно-кассовую технику.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Томские пасечники приступили к весеннему медосбору
Три тысячи томских студентов приняли участие в «Цифровом диктанте-2020»
Бывшая сотрудница отдела опеки в Томске обвиняется в присвоении 1,7 миллиона рублей
Отключение домов от отопления начнется сегодня в Томске
Томичи смогли вернуться из Вьетнама благодаря волонтерам акции #МыВместе
Томич лишился 27 тысяч рублей, попавшись на уловку мошенников
Налог для самозанятых в Томской области начнет действовать с 1 июля
Томская промышленность показала прирост в первом квартале 2020 года
Коронавирус в Томске, последние новости на 24 апреля 2020 года: число пациентов с COVID-19 в регионе достигло 52
Томский политех увеличил финансирование на перспективные научные проекты
В ближайшие дни введение пропусков в Томске не планируется
Сегодня по нацпроекту в Томской области строят две школы
Нарушение режима самоизоляции привело к заражению коронавирусом восьми томичей
Бюджет Томской области в 2020 году может потерять 25 млрд рублей доходов
В Томской области интернет не исчезнет, даже если у пользователя проблемы с деньгами
Быть культурно-спортивному комплексу в Томском районе!
Патент за рубль: депутаты приняли поправки в закон Томской области
В Томской области полицейские 15 000 раз проверили изолированных жителей
Кампания по ремонту дорог стартовала в Томске досрочно
В Томской области аграрии начали сев яровой пшеницы и гороха
Коронавирус в Томске: стало известно о 9 новых случаях заражения COVID-19
В медучреждениях Томской области введен запрет на плановую госпитализацию, вакцинацию и диспансеризацию населения
Партия аппаратов ИВЛ для помощи пациентам с коронавирусом поступит в Томскую область в ближайшие недели
«Томскводоканал» сократит время устранения аварий на водопроводных сетях
Два крупных штрафа заплатит томич за езду в пьяном виде и нарушение самоизоляции
Количество хрюшек в Томской области за год возросло почти на 10 процентов
Лесные пожарные Томской области присоединились к федеральному флешмобу