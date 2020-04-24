Налог для самозанятых в Томской области начнет действовать с 1 июля

24 Апр 2020 2020-04-24T05:08:49+03:00

В условиях пандемии коронавируса он поможет снизить нагрузку на малый бизнес

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С 1 июля 2020 года в Томской области начнет действовать налог на профессиональный доход.

- Специальный налоговый режим подойдет предпринимателям, которые оказывают платные услуги без привлечения наемных работников. Такая система позволит снизить налоговую и административную нагрузку на малый бизнес. Это особенно актуально в ситуации, когда бизнес испытывает сложности в связи с пандемией коронавируса, — отметил заместитель губернатора Томской области по экономике Андрей Антонов.

Для физических лиц налог составит 4% от полученного дохода, а для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — 6%. При этом физлица будут освобождены от уплаты страховых взносов. Если годовой доход самозанятого достигает 2,4 млн рублей в год, то такая схема налогообложения не применяется.

Налог для самозанятых будет просчитываться автоматически в бесплатном мобильном приложении Федеральной налоговой службы «Мой налог». Данный механизм освобождает предпринимателей от обязанности предоставлять отчетность в налоговые органы и приобретать контрольно-кассовую технику.

ИСТОЧНИК KP.RU