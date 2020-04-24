2020-04-24T04:41:52+03:00
Экономика

Томская промышленность показала прирост в первом квартале 2020 года

Позитивную динамику в январе-марте продемонстрировали обрабатывающие отрасли
Антонина Ленская
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Статистики не объясняют причин колебаний в промышленности, а лишь фиксируют цифры.Статистики не объясняют причин колебаний в промышленности, а лишь фиксируют цифры.Фото: из открытых источников
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Как сообщает Томскстат, промышленное производство в регионе в январе-марте 2020 года увеличилось на 2,4% по сравнению с январем-мартом 2019-го. Позитивную динамику продемонстрировали обрабатывающие отрасли (рост к аналогичному периоду прошлого года 11,4%), водоснабжение и водоотведение, организация сбора и утилизации отходов (16,7%). Снизились показатели добычи полезных ископаемых (на 1,6%), а также обеспечения электроэнергией, газом и паром (на 2,4%).

В сырьевом секторе за первый квартал увеличилась добыча песка природного на 38,1%, газа природного и попутного – на 1,3%, однако добыча нефти, включая газовый конденсат, сократилась на 4,5%.

В обрабатывающих отраслях за три месяца зафиксирован существенный рост производства пищевых продуктов – на 29,0%. Томские предприятия изготовили больше сметаны – на 65,4%; молока (кроме сырого) – на 8,9%; изделий колбасных – на 5,0%. В то же время сократилось производство масла сливочного на 21,5%, сыров – на 9,8%, свинины (кроме субпродуктов) – на 6,6%, изделий хлебобулочных – на 3,9%, творога – на 2,0%, кондитерских изделий – на 1,8%.

Производство напитков в целом сократилось на 7,1%, в том числе, производство пива – на 7,9%. А вот производство безалкогольных напитков увеличилось на 5,9%.

За тот же период производство готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) выросло на 31,8%. В частности, выпуск конструкций из черных металлов увеличился на 4,7%. Производство текстильных изделий увеличилось в 3 раза, производство металлургическое – на 25,3%, выпуск химических веществ – на 1,8%.

Объемы производства в обработке древесины и производстве изделий из дерева сократились на 1,1%, при этом пиломатериалов лиственных пород выпущено меньше на 15,4%. Вместе с тем выросло производство шпона для фанеры на 32,3%, пиломатериалов хвойных пород – на 3,8%.

Производство электрического оборудования снизилось на 21,8%; компьютеров, электронных и оптических изделий – на 27,2%. Правда, выпуск инструмента и приборов для измерения, контроля и испытаний увеличился сразу на 51,7% по сравнению с первым кварталом 2019 года.

Далее, уменьшилось производство резиновых и пластмассовых изделий на 5,5%, кокса и нефтепродуктов – на 3,7%. Обеспечение электрической энергией, газом и паром и кондиционирование воздуха снизилось на 2,4%, в том числе производство пара и горячей воды – на 3,7%, электроэнергии – на 1,0%.

Производство неметаллической минеральной продукции уменьшилось на 5,4%. Так, строительных растворов изготовлено меньше на 67,4%, блоков и прочих строительных изделий из цемента, бетона, искусственного камня – на 24,5%. Вместе с тем на 46,1% выросло производство товарного бетона, отметили в Томскстате.

ИСТОЧНИК KP.RU

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