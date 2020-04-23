Коронавирус в Томске, последние новости на 24 апреля 2020 года: число пациентов с COVID-19 в регионе достигло 52

23 Апр 2020 2020-04-23T21:00:02+03:00

С учетом вахтовиков, вернувшихся из Республики Алтай, в Томской области 54 случая заболевания COVID-19 Фото: из открытых источников

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Томской области на 24 апреля 2020 года

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На сегодня, 24 апреля, в Томской области зарегистрировано 52 случая заболевания COVID-19. Из них 9 выявлено вчера.

Все девять заболевших – жители областного центра. Пять человек находятся на самоизоляции, двое в инфекционном отделении больницы №3, двое в респираторном госпитале, развернутом в медсанчасти №2 Томска.

«Привозных» случаев не зарегистрировано. Восемь заболевших – контактные с инфицированными ранее, источник заболевания еще одного пациента устанавливают эпидемиологи.

- У тех, кто находится на самоизоляции, симптомов болезни нет, их состояние удовлетворительное. Два пациента, госпитализированные в больницу №3, имеют признаки ОРВИ. Еще у двух пневмония, они находятся на лечении в МСЧ №2, один из них подключен к ИВЛ, – прокомментировал состояние заболевших заместитель руководителя регионального оперативного штаба, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев.

Всего к аппаратам ИВЛ подключены четверо больных COVID-19, у всех сопутствующие хронические заболевания, полиорганная недостаточность, осложняющие течение болезни. Состояние троих тяжелое, но стабильное, у четвертого – близко к критичному, он в группе риска по возрасту.

Как уточнил Иван Деев, среди заболевших коронавирусной инфекцией девять человек относятся к группе риска по возрасту (старше 60 лет), средний возраст заболевших – 43 года.

За сутки в Томской области взято на исследование 968 ПЦР-тестов, всего с начала тестирования проведено 12 500 исследований.

В Томской области зарегистрировано 52 случая заболевания коронавирусом: четыре человека выздоровели, 48 находятся на лечении.

ИСТОЧНИК KP.RU