Коронавирус в Томске, последние новости на 24 апреля 2020 года: число пациентов с COVID-19 в регионе достигло 52
На сегодня, 24 апреля, в Томской области зарегистрировано 52 случая заболевания COVID-19. Из них 9 выявлено вчера.
Все девять заболевших – жители областного центра. Пять человек находятся на самоизоляции, двое в инфекционном отделении больницы №3, двое в респираторном госпитале, развернутом в медсанчасти №2 Томска.
«Привозных» случаев не зарегистрировано. Восемь заболевших – контактные с инфицированными ранее, источник заболевания еще одного пациента устанавливают эпидемиологи.
- У тех, кто находится на самоизоляции, симптомов болезни нет, их состояние удовлетворительное. Два пациента, госпитализированные в больницу №3, имеют признаки ОРВИ. Еще у двух пневмония, они находятся на лечении в МСЧ №2, один из них подключен к ИВЛ, – прокомментировал состояние заболевших заместитель руководителя регионального оперативного штаба, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев.
Всего к аппаратам ИВЛ подключены четверо больных COVID-19, у всех сопутствующие хронические заболевания, полиорганная недостаточность, осложняющие течение болезни. Состояние троих тяжелое, но стабильное, у четвертого – близко к критичному, он в группе риска по возрасту.
Как уточнил Иван Деев, среди заболевших коронавирусной инфекцией девять человек относятся к группе риска по возрасту (старше 60 лет), средний возраст заболевших – 43 года.
За сутки в Томской области взято на исследование 968 ПЦР-тестов, всего с начала тестирования проведено 12 500 исследований.
В Томской области зарегистрировано 52 случая заболевания коронавирусом: четыре человека выздоровели, 48 находятся на лечении.
ИСТОЧНИК KP.RU