2020-04-23T21:00:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске, последние новости на 24 апреля 2020 года: число пациентов с COVID-19 в регионе достигло 52

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Томской области на 24 апреля 2020 года
Елена Реутова
Поделиться:
С учетом вахтовиков, вернувшихся из Республики Алтай, в Томской области 54 случая заболевания COVID-19С учетом вахтовиков, вернувшихся из Республики Алтай, в Томской области 54 случая заболевания COVID-19Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

На сегодня, 24 апреля, в Томской области зарегистрировано 52 случая заболевания COVID-19. Из них 9 выявлено вчера.

Все девять заболевших – жители областного центра. Пять человек находятся на самоизоляции, двое в инфекционном отделении больницы №3, двое в респираторном госпитале, развернутом в медсанчасти №2 Томска.

«Привозных» случаев не зарегистрировано. Восемь заболевших – контактные с инфицированными ранее, источник заболевания еще одного пациента устанавливают эпидемиологи.

- У тех, кто находится на самоизоляции, симптомов болезни нет, их состояние удовлетворительное. Два пациента, госпитализированные в больницу №3, имеют признаки ОРВИ. Еще у двух пневмония, они находятся на лечении в МСЧ №2, один из них подключен к ИВЛ, – прокомментировал состояние заболевших заместитель руководителя регионального оперативного штаба, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев.

Всего к аппаратам ИВЛ подключены четверо больных COVID-19, у всех сопутствующие хронические заболевания, полиорганная недостаточность, осложняющие течение болезни. Состояние троих тяжелое, но стабильное, у четвертого – близко к критичному, он в группе риска по возрасту.

Как уточнил Иван Деев, среди заболевших коронавирусной инфекцией девять человек относятся к группе риска по возрасту (старше 60 лет), средний возраст заболевших – 43 года.

За сутки в Томской области взято на исследование 968 ПЦР-тестов, всего с начала тестирования проведено 12 500 исследований.

В Томской области зарегистрировано 52 случая заболевания коронавирусом: четыре человека выздоровели, 48 находятся на лечении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Томске, последние новости на 24 апреля 2020 года: число пациентов с COVID-19 в регионе достигло 52
Томский политех увеличил финансирование на перспективные научные проекты
В ближайшие дни введение пропусков в Томске не планируется
Сегодня по нацпроекту в Томской области строят две школы
Нарушение режима самоизоляции привело к заражению коронавирусом восьми томичей
Бюджет Томской области в 2020 году может потерять 25 млрд рублей доходов
В Томской области интернет не исчезнет, даже если у пользователя проблемы с деньгами
Быть культурно-спортивному комплексу в Томском районе!
Патент за рубль: депутаты приняли поправки в закон Томской области
В Томской области полицейские 15 000 раз проверили изолированных жителей
Кампания по ремонту дорог стартовала в Томске досрочно
В Томской области аграрии начали сев яровой пшеницы и гороха
Коронавирус в Томске: стало известно о 9 новых случаях заражения COVID-19
В медучреждениях Томской области введен запрет на плановую госпитализацию, вакцинацию и диспансеризацию населения
Партия аппаратов ИВЛ для помощи пациентам с коронавирусом поступит в Томскую область в ближайшие недели
«Томскводоканал» сократит время устранения аварий на водопроводных сетях
Два крупных штрафа заплатит томич за езду в пьяном виде и нарушение самоизоляции
Количество хрюшек в Томской области за год возросло почти на 10 процентов
Лесные пожарные Томской области присоединились к федеральному флешмобу