2020-04-23T14:04:58+03:00
Умный город

Томский политех увеличил финансирование на перспективные научные проекты

Всего на поддержку проектов-победителей выделено 135 млн рублей
ИГОРЬ ТЮРИН
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Конкурс внутри вуза поможет научным коллективам университетаКонкурс внутри вуза поможет научным коллективам университетаФото: из открытых источников
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В Томском политехническом университете стартовал конкурс перспективных исследовательских проектов на 2020 год. По его итогам из средств субсидии программы повышения конкурентоспособности ТПУ будут поддержаны перспективные исследовательские проекты научных коллективов вуза.

Всего на поддержку проектов-победителей выделено 135 млн рублей. Заявку на конкурс необходимо подать до 7 мая.

Этот конкурс проводится в ТПУ в третий раз, и в этом году есть ряд новшеств. Во-первых, увеличен общий объем конкурсного фонда: с 80-100 миллионов рублей в прошлые годы до 135 миллионов в этом году. Это позволит поддержать больше проектов. Во-вторых, если раньше коллективы сами предлагали тематики проектов, то в этот раз конкурс проводится по восьми тематическим лотам. Такая система используется в конкурсах федеральной целевой программы. Каждый из лотов соответствует стратегическому направлению развития научных исследований в ТПУ.

Среди таких лотов – освоение и использование Арктики и Антарктики, космические техника и материаловедение, перспективные химические технологии, персонализированная медицина, глубокая нефтепереработка и трудноизвлекаемые запасы. Эти направления стимулируют междисциплинарную научную кооперацию и сотрудничество между школами ТПУ.

Финансирование победителей будет рассчитано на один год, сумма поддержки одного проекта составит от 4 до 6 млн рублей. Изначально сумму должны заявить авторы проекта, однако она может быть изменена, исходя из рекомендаций экспертов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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