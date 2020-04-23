В ближайшие дни введение пропусков в Томске не планируется

23 Апр 2020 2020-04-23T13:53:44+03:00

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Уже на следующей неделе в Томской области может быть введено ужесточение контроля за соблюдением жителями региона режима самоизоляции. О внедрении цифровых пропусков речи в данный момент не идет, но опыт Москвы изучается оперативным штабом.

- Прямо сегодня или прямо завтра такие пропуска мы не планируем. Мы изучаем опыт мегаполисов, мы готовимся. У нас есть свой готовый пакет документов по выпуску бумажных пропусков, который был разработан еще на старте, потому что мы предполагали такую ситуацию. Он не задействован. Использовать будем тогда, когда появится необходимость, – пояснил заместитель руководителя оперштаба Иван Деев.

Он также допустил, что режим самоизоляции в Томской области будет продлен, если динамика выявления заболевших коронавирусной инфекцией в регионе сохранится.

Напомним, что сегодня среди уважительных причин выхода из дома – поход в магазин, медучреждение, аптеку или парикмахерскую рядом с домом, выгул собаки или работа. За нарушение режима предусмотрены штрафы – от 1 до 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU