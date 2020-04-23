Нарушение режима самоизоляции привело к заражению коронавирусом восьми томичей

23 Апр 2020 2020-04-23T13:41:09+03:00

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Восемь из девяти томичей, у которых диагноз COVID-19 был подтвержден сегодня, контактировали с ранее заболевшими пациентами, невзирая на запрет и самоизоляцию. Один из девяти новых пациентов не контактировал с ранее заболевшими. Санврачи проводят эпидемиологическое расследование для установления круга лиц, с которыми контактировал пациент.

Четверо из девяти новых пациентов имеют симптомы ОРЗ и госпитализированы в горбольницу №3 и медико-санитарную часть (МСЧ) №2. Остальные пять томичей находятся на самоизоляции, заболевание у них протекает в бессимптомной форме.

- Все, кто у нас выявлен сегодня, за исключением одного человека, это все контактные с предыдущими уже известными пациентами, которые находятся, в том числе, в МСЧ №2 и горбольнице №3. Можно сказать, что это друзья, знакомые, либо родственники. Ситуация, которую мы сейчас наблюдаем, похожа на «очаг», который был выявлен в одном из районов Томской области, – рассказал заместитель руководителя оперштаба Иван Деев.

Также он рассказал, что количество пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, увеличилось до четырех. Состояние троих пациентов стабильно тяжелое, у одного – близкое к критическому (это взрослый пациент с полиорганной патологией).

ИСТОЧНИК KP.RU