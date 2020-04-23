2020-04-23T13:41:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Нарушение режима самоизоляции привело к заражению коронавирусом восьми томичей

Большинство новых случаев COVID-19 в Томске связано с контактами с ранее заразившимися
Елена Реутова
Поделиться:
Все 9 новых случаев COVID-19 выявлены в ТомскеВсе 9 новых случаев COVID-19 выявлены в ТомскеФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Восемь из девяти томичей, у которых диагноз COVID-19 был подтвержден сегодня, контактировали с ранее заболевшими пациентами, невзирая на запрет и самоизоляцию. Один из девяти новых пациентов не контактировал с ранее заболевшими. Санврачи проводят эпидемиологическое расследование для установления круга лиц, с которыми контактировал пациент.

Четверо из девяти новых пациентов имеют симптомы ОРЗ и госпитализированы в горбольницу №3 и медико-санитарную часть (МСЧ) №2. Остальные пять томичей находятся на самоизоляции, заболевание у них протекает в бессимптомной форме.

- Все, кто у нас выявлен сегодня, за исключением одного человека, это все контактные с предыдущими уже известными пациентами, которые находятся, в том числе, в МСЧ №2 и горбольнице №3. Можно сказать, что это друзья, знакомые, либо родственники. Ситуация, которую мы сейчас наблюдаем, похожа на «очаг», который был выявлен в одном из районов Томской области, – рассказал заместитель руководителя оперштаба Иван Деев.

Также он рассказал, что количество пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, увеличилось до четырех. Состояние троих пациентов стабильно тяжелое, у одного – близкое к критическому (это взрослый пациент с полиорганной патологией).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Томский политех увеличил финансирование на перспективные научные проекты
В ближайшие дни введение пропусков в Томске не планируется
Сегодня по нацпроекту в Томской области строят две школы
Нарушение режима самоизоляции привело к заражению коронавирусом восьми томичей
Бюджет Томской области в 2020 году может потерять 25 млрд рублей доходов
В Томской области интернет не исчезнет, даже если у пользователя проблемы с деньгами
Быть культурно-спортивному комплексу в Томском районе!
Патент за рубль: депутаты приняли поправки в закон Томской области
В Томской области полицейские 15 000 раз проверили изолированных жителей
Кампания по ремонту дорог стартовала в Томске досрочно
В Томской области аграрии начали сев яровой пшеницы и гороха
Коронавирус в Томске: стало известно о 9 новых случаях заражения COVID-19
В медучреждениях Томской области введен запрет на плановую госпитализацию, вакцинацию и диспансеризацию населения
Партия аппаратов ИВЛ для помощи пациентам с коронавирусом поступит в Томскую область в ближайшие недели
«Томскводоканал» сократит время устранения аварий на водопроводных сетях
Два крупных штрафа заплатит томич за езду в пьяном виде и нарушение самоизоляции
Количество хрюшек в Томской области за год возросло почти на 10 процентов
Лесные пожарные Томской области присоединились к федеральному флешмобу