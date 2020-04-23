Кампания по ремонту дорог стартовала в Томске досрочно

23 Апр 2020 2020-04-23T11:38:40+03:00

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На улице Елизаровых в Томске с понедельника работают специалисты компании «Кузбассдорстрой». Они уже демонтировали часть бордюрного камня, сегодня получают завершающие разрешения на ведения работ в охранной зоне коммуникаций, завтра планируют продолжить разбор бордюров на участке от пр. Кирова до ул. Шевченко, а с понедельника – приступить к установке новых гранитных бордюров.

Выполняя поручение мэра города, энергетики и дорожники скоординировали графики ведения работ. И бригады АО «ТомскРТС» заранее начали выполнять ремонт и замену труб на улицах, вошедших в программу дорожного ремонта. В частности, на ул. Елизаровых уже выполнены плановые работы по замене строительной части и трубопровода на двух участках магистрали № 4в районе ул. Косарева. Сегодня здесь меняют переходы тепломагистрали № 4 под проезжей частью.

Бригады «Томской строительной компании» в ночь на четверг приступили к фрезерованию ул. Пушкина. Старое асфальтовое покрытие уже снято на площади 3, 2 тыс.кв. м в районе пересечения Иркутского тракта и ул. 1-ой Рабочей. На объекте задействованы две фрезы, четыре КамАЗа, погрузчик и порядка 10 рабочих. Ремонт проводят в ночное время, чтобы не создавать заторов на дороге.

Как отметил мэр областного центра Иван Кляйн, в этом году в Томске ранняя весна, и глава города поручил профильным подразделениям администрации максимально использовать это преимущество и начать работу на объектах досрочно. Это касается и дорожников, и ресурсоснабжающих организаций. В этом сезоне на всю ширину проезжей части будет отремонтировано 11 магистралей общей протяженностью свыше 12 км.

ИСТОЧНИК KP.RU