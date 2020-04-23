2020-04-23T11:38:40+03:00
Недвижимость

Кампания по ремонту дорог стартовала в Томске досрочно

Дорожники и энергетики координируют графики ведения своих работ
ИГОРЬ ТЮРИН
Поделиться:
Ремонт дорог в Томске начался до обычных сроковРемонт дорог в Томске начался до обычных сроковФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

На улице Елизаровых в Томске с понедельника работают специалисты компании «Кузбассдорстрой». Они уже демонтировали часть бордюрного камня, сегодня получают завершающие разрешения на ведения работ в охранной зоне коммуникаций, завтра планируют продолжить разбор бордюров на участке от пр. Кирова до ул. Шевченко, а с понедельника – приступить к установке новых гранитных бордюров.

Выполняя поручение мэра города, энергетики и дорожники скоординировали графики ведения работ. И бригады АО «ТомскРТС» заранее начали выполнять ремонт и замену труб на улицах, вошедших в программу дорожного ремонта. В частности, на ул. Елизаровых уже выполнены плановые работы по замене строительной части и трубопровода на двух участках магистрали № 4в районе ул. Косарева. Сегодня здесь меняют переходы тепломагистрали № 4 под проезжей частью.

Бригады «Томской строительной компании» в ночь на четверг приступили к фрезерованию ул. Пушкина. Старое асфальтовое покрытие уже снято на площади 3, 2 тыс.кв. м в районе пересечения Иркутского тракта и ул. 1-ой Рабочей. На объекте задействованы две фрезы, четыре КамАЗа, погрузчик и порядка 10 рабочих. Ремонт проводят в ночное время, чтобы не создавать заторов на дороге.

Как отметил мэр областного центра Иван Кляйн, в этом году в Томске ранняя весна, и глава города поручил профильным подразделениям администрации максимально использовать это преимущество и начать работу на объектах досрочно. Это касается и дорожников, и ресурсоснабжающих организаций. В этом сезоне на всю ширину проезжей части будет отремонтировано 11 магистралей общей протяженностью свыше 12 км.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кампания по ремонту дорог стартовала в Томске досрочно
В Томской области аграрии начали сев яровой пшеницы и гороха
Коронавирус в Томске: стало известно о 9 новых случаях заражения COVID-19
В медучреждениях Томской области введен запрет на плановую госпитализацию, вакцинацию и диспансеризацию населения
Партия аппаратов ИВЛ для помощи пациентам с коронавирусом поступит в Томскую область в ближайшие недели
«Томскводоканал» сократит время устранения аварий на водопроводных сетях
Два крупных штрафа заплатит томич за езду в пьяном виде и нарушение самоизоляции
Количество хрюшек в Томской области за год возросло почти на 10 процентов
Лесные пожарные Томской области присоединились к федеральному флешмобу
Молодая томичка обманула чиновников и три года незаконно получала пенсию
Уровень воды в реках Томска снижается
Кстати: фестиваль науки в Томске впервые пройдет онлайн
Мужчина получил ожоги при пожаре в Томской области
Жители нескольких улиц Томска завтра останутся без холодной воды
Томичам расскажут о правильном питании во время самоизоляции
Коронавирус в Томске, последние новости на 23 апреля 2020 года: число пациентов с COVID-19 в регионе достигло 43
Медсестру респираторного госпиталя МСЧ№2 уволили после видеоролика пациента
Коронавирус в Томске: на ИВЛ находится трое томичей
Новым директором Томского экономико-промышленного колледжа стал кандидат исторических наук
Томские поисковики получили новое оборудование и экипировку
В Томском госуниверситете пройдет Библионочь «Легенды и были Научки»
В Томской области за поджигателями травы и лесов будут следить беспилотники
Лауреатами стипендии имени Гюнтера в этом году стали два десятка молодых томичей
Акция «Продуктовая помощь» для нуждающихся пенсионеров стартовала в Томской области
Братская разборка в районе Томской области завершилась печально
В период самоизоляции томичи чаще всего жалуются на шумных соседей и уборку подъездов
Коронавирус в Томске: стало известно о 6 новых случаях заражения COVID-19
Томская область лидирует в Сибири по спросу на домашний персонал
Томич, прибывший из Питера и нарушивший карантин, понесет наказание