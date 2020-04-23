2020-04-23T10:28:11+03:00
Коронавирус Covid-19

В медучреждениях Томской области введен запрет на плановую госпитализацию, вакцинацию и диспансеризацию населения

Все больницы региона до конца пандемии будут работать в режиме инфекционного стационара
Алиса Селезнева
Поделиться:
Взрослые и детские поликлиники теперь будут пустовать.Взрослые и детские поликлиники теперь будут пустовать.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Соответствующее постановление было подписано вчера, 22 апреля, главным санитарным врачом Томской области Ольгой Пичугиной. Принятые меры призваны снизить угрозу распространения новой коронавирусной инфекции в регионе. Документ опубликован на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Согласно ему, с 22 апреля и вплоть до особого распоряжения, на территории Томской области вводится запрет на плановую госпитализацию пациентов в медицинские организации стационарного типа, за исключением пациентов с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка медицинской помощи может повлечь ухудшение состояния, угрозу жизни и здоровью. Также запрещаются плановые профосмотры, проведение диспансеризации, медицинская реабилитация и санитарно-курортное лечение, кроме медицинской реабилитации непосредственно из стационаров, а также иммунизация взрослого населения. Плановая вакцинация детей будет проводиться строго по записи, в условиях исключающих создание очередей. Плановое посещение поликлиник разрешается только тем пациентам, которые остро нуждаются в медпомощи.

- Обеспечить работу медицинских организаций стационарного типа в режиме инфекционного стационара– говорится в распоряжении главного санитарного врача региона.

Также в документе определены категории лиц, которым будут проводиться обязательные обследования на наличие коронавирусной инфекции.

Это лица имеющие признаки респираторных заболеваний, контактировавшие с больными COVID-19, вернувшиеся из-за границы, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга, пациенты с диагнозом «внебольничная пневмония», люди старше 65 лет с симптомами респираторного заболевания, медицинские работники, которые могут заразиться COVID-19 на рабочем месте и все госпитализированные, в том числе, беременные.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кампания по ремонту дорог стартовала в Томске досрочно
В Томской области аграрии начали сев яровой пшеницы и гороха
Коронавирус в Томске: стало известно о 9 новых случаях заражения COVID-19
В медучреждениях Томской области введен запрет на плановую госпитализацию, вакцинацию и диспансеризацию населения
Партия аппаратов ИВЛ для помощи пациентам с коронавирусом поступит в Томскую область в ближайшие недели
«Томскводоканал» сократит время устранения аварий на водопроводных сетях
Два крупных штрафа заплатит томич за езду в пьяном виде и нарушение самоизоляции
Количество хрюшек в Томской области за год возросло почти на 10 процентов
Лесные пожарные Томской области присоединились к федеральному флешмобу
Молодая томичка обманула чиновников и три года незаконно получала пенсию
Уровень воды в реках Томска снижается
Кстати: фестиваль науки в Томске впервые пройдет онлайн
Мужчина получил ожоги при пожаре в Томской области
Жители нескольких улиц Томска завтра останутся без холодной воды
Томичам расскажут о правильном питании во время самоизоляции
Коронавирус в Томске, последние новости на 23 апреля 2020 года: число пациентов с COVID-19 в регионе достигло 43
Медсестру респираторного госпиталя МСЧ№2 уволили после видеоролика пациента
Коронавирус в Томске: на ИВЛ находится трое томичей
Новым директором Томского экономико-промышленного колледжа стал кандидат исторических наук
Томские поисковики получили новое оборудование и экипировку
В Томском госуниверситете пройдет Библионочь «Легенды и были Научки»
В Томской области за поджигателями травы и лесов будут следить беспилотники
Лауреатами стипендии имени Гюнтера в этом году стали два десятка молодых томичей
Акция «Продуктовая помощь» для нуждающихся пенсионеров стартовала в Томской области
Братская разборка в районе Томской области завершилась печально
В период самоизоляции томичи чаще всего жалуются на шумных соседей и уборку подъездов
Коронавирус в Томске: стало известно о 6 новых случаях заражения COVID-19
Томская область лидирует в Сибири по спросу на домашний персонал
Томич, прибывший из Питера и нарушивший карантин, понесет наказание