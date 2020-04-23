В медучреждениях Томской области введен запрет на плановую госпитализацию, вакцинацию и диспансеризацию населения
Соответствующее постановление было подписано вчера, 22 апреля, главным санитарным врачом Томской области Ольгой Пичугиной. Принятые меры призваны снизить угрозу распространения новой коронавирусной инфекции в регионе. Документ опубликован на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Согласно ему, с 22 апреля и вплоть до особого распоряжения, на территории Томской области вводится запрет на плановую госпитализацию пациентов в медицинские организации стационарного типа, за исключением пациентов с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка медицинской помощи может повлечь ухудшение состояния, угрозу жизни и здоровью. Также запрещаются плановые профосмотры, проведение диспансеризации, медицинская реабилитация и санитарно-курортное лечение, кроме медицинской реабилитации непосредственно из стационаров, а также иммунизация взрослого населения. Плановая вакцинация детей будет проводиться строго по записи, в условиях исключающих создание очередей. Плановое посещение поликлиник разрешается только тем пациентам, которые остро нуждаются в медпомощи.
- Обеспечить работу медицинских организаций стационарного типа в режиме инфекционного стационара– говорится в распоряжении главного санитарного врача региона.
Также в документе определены категории лиц, которым будут проводиться обязательные обследования на наличие коронавирусной инфекции.
Это лица имеющие признаки респираторных заболеваний, контактировавшие с больными COVID-19, вернувшиеся из-за границы, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга, пациенты с диагнозом «внебольничная пневмония», люди старше 65 лет с симптомами респираторного заболевания, медицинские работники, которые могут заразиться COVID-19 на рабочем месте и все госпитализированные, в том числе, беременные.
ИСТОЧНИК KP.RU