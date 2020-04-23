В медучреждениях Томской области введен запрет на плановую госпитализацию, вакцинацию и диспансеризацию населения

23 Апр 2020 2020-04-23T10:28:11+03:00

Взрослые и детские поликлиники теперь будут пустовать. Фото: из открытых источников

Все больницы региона до конца пандемии будут работать в режиме инфекционного стационара

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Соответствующее постановление было подписано вчера, 22 апреля, главным санитарным врачом Томской области Ольгой Пичугиной. Принятые меры призваны снизить угрозу распространения новой коронавирусной инфекции в регионе. Документ опубликован на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Согласно ему, с 22 апреля и вплоть до особого распоряжения, на территории Томской области вводится запрет на плановую госпитализацию пациентов в медицинские организации стационарного типа, за исключением пациентов с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка медицинской помощи может повлечь ухудшение состояния, угрозу жизни и здоровью. Также запрещаются плановые профосмотры, проведение диспансеризации, медицинская реабилитация и санитарно-курортное лечение, кроме медицинской реабилитации непосредственно из стационаров, а также иммунизация взрослого населения. Плановая вакцинация детей будет проводиться строго по записи, в условиях исключающих создание очередей. Плановое посещение поликлиник разрешается только тем пациентам, которые остро нуждаются в медпомощи.

- Обеспечить работу медицинских организаций стационарного типа в режиме инфекционного стационара– говорится в распоряжении главного санитарного врача региона.

Также в документе определены категории лиц, которым будут проводиться обязательные обследования на наличие коронавирусной инфекции.

Это лица имеющие признаки респираторных заболеваний, контактировавшие с больными COVID-19, вернувшиеся из-за границы, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга, пациенты с диагнозом «внебольничная пневмония», люди старше 65 лет с симптомами респираторного заболевания, медицинские работники, которые могут заразиться COVID-19 на рабочем месте и все госпитализированные, в том числе, беременные.

ИСТОЧНИК KP.RU