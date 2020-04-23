2020-04-23T09:55:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Партия аппаратов ИВЛ для помощи пациентам с коронавирусом поступит в Томскую область в ближайшие недели

Из областного бюджета на их покупку выделено свыше 300 млн рублей
Алиса Селезнева
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В регионе в экстренном режиме создается резерв аппаратов ИВЛВ регионе в экстренном режиме создается резерв аппаратов ИВЛФото: из открытых источников
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В настоящее время заключен контракт на поставку ИВЛ на средства областного бюджета в размере более 300 млн рублей. Первая партия аппаратов поступит в регион в конце апреля — начале мая. – говорится в сообщении, размещенном сегодня, 23 апреля, на официальных страницах Администрации Томской области в социальных сетях.

Кроме того, согласно данной информации, заключено соглашение с Минздравом и Минпромторгом о выделении Томской области дополнительной партии ИВЛ из средств резервного фонда правительства России. Новые аппараты поступят в респираторный госпиталь медико-санитарной части № 2 Томска, а также в те медучреждения области, которые будут работать с пациентами, заболевшими COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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