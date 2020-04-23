2020-04-23T09:34:15+03:00
Недвижимость

«Томскводоканал» сократит время устранения аварий на водопроводных сетях

Теперь аварийные бригады будут получать схему коммуникаций онлайн
Алиса Селезнева
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фото: пресс-служба ООО"Томскводоканал"фото: пресс-служба ООО"Томскводоканал"Фото: из открытых источников
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Как сообщает пресс-служба «Томскводоканала» , взаимодействие между аварийными выездными бригадами и Центральной диспетчерской службой (ЦДС) теперь будет осуществляться с использованием онлайн-технологий. Это позволит сократить время на устранение аварий.

- После поступления заявки в ЦДС диспетчер будет передавать информацию бригадам по телефону, параллельно отправляя Схему проходящих коммуникаций на электронное сенсорное устройство. Ранее специалисты пользовались схемой в бумажном виде, что требовало дополнительного времени на подготовку документов по адресу, где произошла авария. На Схеме проходящих коммуникаций обозначены места прохождения сетей сторонних организаций, нанесены колодцы, водопроводные линии. При проведении аварийных работ она является основным инструментом, позволяющим спланировать ход ремонтной кампании. - пояснил начальник ЦДС ООО «Томскводоканал» Евгений Кениг.

Кроме того, с помощью устройства ремонтные бригады будут транслировать зону подтопления и интенсивность утечки в онлайн-режиме руководящему составу предприятия, что очень важно для принятия стратегических решений и увеличения оперативности предоставления отчетности в рамках ликвидации повреждений. В частности, оборудование позволяет производить фотофиксацию места аварии: каким оно было «до» начала работ и каким стало «после».

В случае, если потребуется проведение раскопок, аварийные выездные бригады смогут дистанционно направить Схему проходящих коммуникаций в Цех сетей водопровода, что также позволит ускорить взаимодействие между структурными подразделениями.

Напомним, ООО «Томскводоканал» обеспечивает водоснабжением более 500 тысяч томичей, а также социальные учреждения и коммерческие компании областного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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