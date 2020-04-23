Два крупных штрафа заплатит томич за езду в пьяном виде и нарушение самоизоляции

23 Апр 2020 2020-04-23T09:08:02+03:00

Общая сумма двух штрафов может составить 60 тысяч рублей Фото: из открытых источников

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В Стрежевом 33-летний водитель иномарки был остановлен сотрудниками ГИБДД и привлечен к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

- За данное правонарушение ему грозит штраф в размере 30 000 рублей и лишение права управления на срок от 1,5 до 2 лет. Также, на мужчину составлен протокол по части 1 статьи 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 30 000 рублей. – говорится в сообщении УМВД России по Томской области.

Отмечается также, что транспортное средство нарушителя доставлено на специализированную стоянку.

Стражи порядка призывают томичей проявлять сознательность, соблюдать режим самоизоляции, не выходить из дома и отказаться от поездок без крайней необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU