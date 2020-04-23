Количество хрюшек в Томской области за год возросло почти на 10 процентов

23 Апр 2020 2020-04-23T08:36:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Как сообщает Томскстат, на 1 апреля 2020 года в Томской области, в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, ИП и личные подсобные хозяйства) поголовье крупного рогатого скота насчитывало 80.7 тыс. голов, свиней – 250.2 тыс. голов, птицы – 4340.2 тыс. голов.

-По сравнению с 1 апреля 2019 года поголовье свиней увеличилось на 9.2%, в то же время поголовье крупного рогатого скота уменьшилось на 1.8%, птицы – на 0.7%. – отмечается в сообщении статистического ведомства.

Согласно его данным, 89% свиного и 97% птичьего поголовья региона содержится в сельскохозяйственных организациях. Распределение крупного рогатого скота более равномерное: 41% поголовья сосредоточен в хозяйствах населения, 40% - в сельскохозяйственных организациях и 19% – в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей.

В январе - марте 2020 года произведено на убой скота и птицы (в живом весе) 34.9 тыс. тонн, что на 0.3% больше чем в январе-марте 2019 года. Производство молока увеличилось за этот период на 5.2% и составило 32.6 тыс. тонн. Производство яиц снизилось на 11.1% и составило 26.5 млн. штук.

Основными производителями животноводческой продукции являются сельскохозяйственные организации, ими произведено на убой скота и птицы (в живом весе) – 91%, молока – 69%, яиц – более 90%.

ИСТОЧНИК KP.RU