2020-04-23T08:36:48+03:00
Экономика

Количество хрюшек в Томской области за год возросло почти на 10 процентов

А вот поголовье птицы и крупнорогатого скота незначительно уменьшилось
Алиса Селезнева
Поделиться:
Свиное поголовье в регионе растет.Свиное поголовье в регионе растет.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Как сообщает Томскстат, на 1 апреля 2020 года в Томской области, в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, ИП и личные подсобные хозяйства) поголовье крупного рогатого скота насчитывало 80.7 тыс. голов, свиней – 250.2 тыс. голов, птицы – 4340.2 тыс. голов.

-По сравнению с 1 апреля 2019 года поголовье свиней увеличилось на 9.2%, в то же время поголовье крупного рогатого скота уменьшилось на 1.8%, птицы – на 0.7%. – отмечается в сообщении статистического ведомства.

Согласно его данным, 89% свиного и 97% птичьего поголовья региона содержится в сельскохозяйственных организациях. Распределение крупного рогатого скота более равномерное: 41% поголовья сосредоточен в хозяйствах населения, 40% - в сельскохозяйственных организациях и 19% – в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей.

В январе - марте 2020 года произведено на убой скота и птицы (в живом весе) 34.9 тыс. тонн, что на 0.3% больше чем в январе-марте 2019 года. Производство молока увеличилось за этот период на 5.2% и составило 32.6 тыс. тонн. Производство яиц снизилось на 11.1% и составило 26.5 млн. штук.

Основными производителями животноводческой продукции являются сельскохозяйственные организации, ими произведено на убой скота и птицы (в живом весе) – 91%, молока – 69%, яиц – более 90%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Два крупных штрафа заплатит томич за езду в пьяном виде и нарушение самоизоляции
Количество хрюшек в Томской области за год возросло почти на 10 процентов
Лесные пожарные Томской области присоединились к федеральному флешмобу
Молодая томичка обманула чиновников и три года незаконно получала пенсию
Уровень воды в реках Томска снижается
Кстати: фестиваль науки в Томске впервые пройдет онлайн
Мужчина получил ожоги при пожаре в Томской области
Жители нескольких улиц Томска завтра останутся без холодной воды
Томичам расскажут о правильном питании во время самоизоляции
Коронавирус в Томске, последние новости на 23 апреля 2020 года: число пациентов с COVID-19 в регионе достигло 43
Медсестру респираторного госпиталя МСЧ№2 уволили после видеоролика пациента
Коронавирус в Томске: на ИВЛ находится трое томичей
Новым директором Томского экономико-промышленного колледжа стал кандидат исторических наук
Томские поисковики получили новое оборудование и экипировку
В Томском госуниверситете пройдет Библионочь «Легенды и были Научки»
В Томской области за поджигателями травы и лесов будут следить беспилотники
Лауреатами стипендии имени Гюнтера в этом году стали два десятка молодых томичей
Акция «Продуктовая помощь» для нуждающихся пенсионеров стартовала в Томской области
Братская разборка в районе Томской области завершилась печально
В период самоизоляции томичи чаще всего жалуются на шумных соседей и уборку подъездов
Коронавирус в Томске: стало известно о 6 новых случаях заражения COVID-19
Томская область лидирует в Сибири по спросу на домашний персонал
Томич, прибывший из Питера и нарушивший карантин, понесет наказание