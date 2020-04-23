Лесные пожарные Томской области присоединились к федеральному флешмобу

23 Апр 2020 2020-04-23T08:14:35+03:00

В его рамках они призывают земляков оставаться дома – ради спасения лесов от огня

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Сотрудники пожарно-химических станций, отделений авиалесохраны и Региональной диспетчерской службы Томской области присоединились к федеральному флешмобу «Ради леса останьтесь дома!». В рамках акции специалисты со всей России, борющиеся с лесными пожарами, размещают в соцсетях коллективные фотографии, призывая земляков в условиях режима самоизоляции воздержаться от выхода из дома и поездок на природу, поберечь себя и своих близких от заболевания, а природу — от последствий огненной стихии.

«Начало пожароопасного сезона 2020 года характеризуется в регионе горимостью выше среднего. Сейчас задействованы все лесопожарные формирования, идет перегруппировка сил в районы, где необходим дополнительный ресурс. Мы призываем жителей региона не ходить в лес, не поджигать траву на приусадебных участках и соблюдать все меры предосторожности ради леса и чистого воздуха», — обратился к томичам начальник департамента лесного хозяйства Томской области Артем Конев.

Он напомнил жителям региона, что в случае обнаружения лесного пожара следует звонить по номеру Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства «Прямая линия лесной охраны» – 8-800-100-94-00.

Ранее сообщалось, что всего за сутки - с 21 по 22 апреля- на землях лесного фонда Томской области было зарегистрировано шесть природных пожаров. Четыре из них были ликвидированы, оставшиеся два локализованы.

Всего с начала года в регионе ликвидировано восемь лесных пожаров на общей площади более 60 гектаров. Причина шести из них – местное население, двух – сельскохозяйственные палы.

По данным регионального управления МЧС, количество зарегистрированных в апреле 2020 года палов более чем в два раза превышает их число в том же месяце 2019-го — 189 против 67.

С 23 апреля выявлять поджигателей сухой растительности в регионе будут с помощью беспилотников.

ИСТОЧНИК KP.RU