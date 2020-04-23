2020-04-23T07:56:52+03:00
Общество

Молодая томичка обманула чиновников и три года незаконно получала пенсию

Судебные приставы взыскали с нее 135 тыс. рублей
Алиса Селезнева
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За три года девушка присвоила 135 тыс. рублейЗа три года девушка присвоила 135 тыс. рублейФото: из открытых источников
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Жительница с. Александровское на протяжении трех лет незаконно получала пенсию по потере кормильца.

- Данная выплата положена гражданину после достижения совершеннолетия в случае, если он является студентом-очником. Через некоторое время после поступления в вуз девушка была отчислена, однако не поставила об этом в известность Пенсионный фонд, в результате чего излишне выплаченная ей сумма составила около 135 тыс. рублей. – сообщила пресс-служба регионального Управления Федеральной службы судебных приставов.

С целью взыскания долга сотрудники отдела судебных приставов по Александровскому район, обратили взыскания на счета и заработную плату девушки, а также наложили запрет на ее выезд за пределы страны.

Таким образом, на протяжении нескольких месяцев приставы взыскали 77 тыс. рублей с должницы, а затем гражданка изъявила желание единовременно погасить остаток долга. Девушка выплатила 68 тыс. рублей, включая исполнительский сбор. Причиной такого решения, по ее словам, стали заблокированные счета и ограничение права выезда за границу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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