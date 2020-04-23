Кстати: фестиваль науки в Томске впервые пройдет онлайн

23 Апр 2020 2020-04-23T06:56:02+03:00

В фестивале науки можно принять участие не выходя из дома Фото: из открытых источников

Лекции, воркшопы и встречи с экспертами продлятся нон-стоп с 23 по 25 апреля

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Ежегодный научный фестиваль «КСТАТИ», организатором которого является сеть Информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ), впервые пройдёт в формате онлайн.

С 23 по 25 апреля в режиме нон-стоп в рамках фестиваля состоятся лекции, воркшопы, встречи с учеными и экспертами, рассказывающими о науке просто и весело. Мероприятия будут интересны детям и взрослым – всем, кто интересуется современной наукой.

Те, кто рано просыпается, получат возможность «креативно» позавтракать с блогером Дмитрием Побединским. Те, кто начинает утро с зарядки, смогут сделать ее вместе с экспертами ИЦАЭ, которые поделятся любимыми упражнениями.

На НЕ-уроках школьники узнают, как избежать ошибок при подготовке к ЕГЭ, а из прямых включений PublicTalk — о самых последних открытиях и новостях современной науки. Их представят астрофизик Юрий Ковалёв, нейрофизиолог Вячеслав Дубынин и научный журналист Алексей Водовозов.

Программа фестиваля ориентирована на широкую аудиторию, ее «гвоздём» станет баттл популяризаторов науки «Science Vision». Физики, психологи, химики, биологи, историки, астрономы выступят с пятиминутными лекциями, а зрители будут голосовать за понравившиеся выступления.

Победителей баттлов определят в номинациях «Научный экзорцист» и «Ясновещающий». Главный приз — просветительский тур в один из городов присутствия ИЦАЭ после снятия изоляции.

Расписание трансляций

ИСТОЧНИК KP.RU