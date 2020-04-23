2020-04-23T05:46:51+03:00
Происшествия

Мужчина получил ожоги при пожаре в Томской области

Елена Реутова
Поделиться:
В пожаре погибли козыВ пожаре погибли козыФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Информация о пожаре на ул. Северной в пос. Причулымский Зырянского района поступила вчера в 16:14 дня.

В 3 метрах от жилого располагались надворные постройки под общей крышей: бревенчатая стайка 3х2 м (внутри находились 10 коз), дощатый сарай 8х10 м. Рядом с надворными постройками складировались 11 рулонов сена по 300 кг каждый.

В 16:20, на момент прибытия первого подразделения горели надворные постройки и сено.

Менее чем через час, в 17:12 пожар был ликвидирован. В результате частично обгорело сено на площади 300 кв.м., обгорели стены стайки, сгорел сарай. Погибло 8 коз. Общая площадь пожара составила 386 кв.м.

При пожаре пострадал хозяин, мужчина 1940 года рождения. Он получил термические ожоги головы, туловища, верхних и нижних конечностей, дыхательных путей, доставлен в ЦРБ.

Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мужчина получил ожоги при пожаре в Томской области
Жители нескольких улиц Томска завтра останутся без холодной воды
Томичам расскажут о правильном питании во время самоизоляции
Коронавирус в Томске, последние новости на 23 апреля 2020 года: число пациентов с COVID-19 в регионе достигло 43
Медсестру респираторного госпиталя МСЧ№2 уволили после видеоролика пациента
Коронавирус в Томске: на ИВЛ находится трое томичей
Новым директором Томского экономико-промышленного колледжа стал кандидат исторических наук
Томские поисковики получили новое оборудование и экипировку
В Томском госуниверситете пройдет Библионочь «Легенды и были Научки»
В Томской области за поджигателями травы и лесов будут следить беспилотники
Лауреатами стипендии имени Гюнтера в этом году стали два десятка молодых томичей
Акция «Продуктовая помощь» для нуждающихся пенсионеров стартовала в Томской области
Братская разборка в районе Томской области завершилась печально
В период самоизоляции томичи чаще всего жалуются на шумных соседей и уборку подъездов
Коронавирус в Томске: стало известно о 6 новых случаях заражения COVID-19
Томская область лидирует в Сибири по спросу на домашний персонал
Томич, прибывший из Питера и нарушивший карантин, понесет наказание