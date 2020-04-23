Мужчина получил ожоги при пожаре в Томской области

23 Апр 2020 2020-04-23T05:46:51+03:00

В пожаре погибли козы Фото: из открытых источников

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Информация о пожаре на ул. Северной в пос. Причулымский Зырянского района поступила вчера в 16:14 дня.

В 3 метрах от жилого располагались надворные постройки под общей крышей: бревенчатая стайка 3х2 м (внутри находились 10 коз), дощатый сарай 8х10 м. Рядом с надворными постройками складировались 11 рулонов сена по 300 кг каждый.

В 16:20, на момент прибытия первого подразделения горели надворные постройки и сено.

Менее чем через час, в 17:12 пожар был ликвидирован. В результате частично обгорело сено на площади 300 кв.м., обгорели стены стайки, сгорел сарай. Погибло 8 коз. Общая площадь пожара составила 386 кв.м.

При пожаре пострадал хозяин, мужчина 1940 года рождения. Он получил термические ожоги головы, туловища, верхних и нижних конечностей, дыхательных путей, доставлен в ЦРБ.

Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU